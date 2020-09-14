Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 14 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ocak-Ağustos dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Yılın ilk 8 ayında toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 azalarak 712 bin 98 adet, otomobil üretimi yüzde 21 azalarak 485 bin 314 adet oldu. Her yıl ağustos ayında bakım/onarım ve üretim planlamaları için üretime ara veren otomotiv üreticileri, bu sene daha kısa sürede hazırlıklarını tamamlayarak pandeminin negatif etkisini azaltmaya yoğunlaştı. Bu doğrultuda, ağustos ayında Türk otomotiv sanayiinin toplam üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 44 artarak 75 bin 341 adet, otomobil üretimi de yüzde 45 artarak 45 bin 211 adet oldu.

TİCARİDE %27 DARALMA

OSD’nin verilerine göre söz konusu dönemde ticari araç üretimi ise yüzde 27 daralırken, ağır ticari araç grubu üretimindeki daralma yüzde 13, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 28 oranında kaydedildi. Bu dönemde otomotiv pazarındaki toplam satışlar, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 69 artış yaşarken, son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında ise toplam pazar yüzde 16, hafif ticari araç pazarı yüzde 28, ağır ticari araç pazarı yüzde 47, otomobil pazarı yüzde 10 oranında düşüş gösterdi. Ayrıca ilk 8 aylık dönemde, otomobil pazarında ithal araçların payı yüzde 61…

İHRACATTA İLK SIRADA

Ocak-ağustos döneminde ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 35 azalırken, otomobil yüzde 32, ticari araç ihracatı ise yüzde 42 düşüş gösterdi. Pandemi nedeniyle Avrupa’da ticaretin durma noktasına geldiği Nisan 2020’de 10 bin 613 adet olan otomotiv ihracatı; mayısta 44 bin 406, haziranda 70 bin 809, temmuzda 78 bin 242 adet olmuştu. Ağustosta ise bu rakam 42 bin 865 adet olarak kayıtlara geçti. Öte yandan toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 27, avro bazında ise yine yüzde 27 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 14,7 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 27 azalarak 5,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.