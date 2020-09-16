Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Holding tarafından yapılan açıklamada "Cumhuriyetimizin değerleriyle yetişmiş, gerek iş gerekse toplumsal hayatta başardıklarıyla ülkemizin sanayi, eğitim, kültür ve sanat alanlarında gelişmesine önemli katkılar sunan, topluluğumuzun kuruluş yıllarından 2010'a kadar çeşitli liderlik görevleri üstlenen, Koç Üniversitesi, Koç Okulu ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfının kuruluşuna öncülük eden Sayın Suna Kıraç'ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz" denildi.

3 Haziran 1941 Ankara doğumlu Kıraç; Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Vehbi Koç Vakfı İcra Komitesi başkanı ve İdare Heyeti Üyesi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı, Koç Üniversitesi, Türk Eğitim Vakfı ve Robert Kolej Mütevelli Heyeti üyesi, Koç Okulu İcra Kurulu Başkanı, TEGV kurucu üyesi ve Yönetim Kurulu Onursal Başkanı, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 1963'te Koç Holding'in kurulmasının ardından Vehbi Koç, Rahmi Koç, Bernar Nahum ve Hulki Alisbah'la birlikte, holdingin ilk yönetim kurulunun beş üyesinden biri oldu. Aralık 1967'de Koç Holding şirketlerinden Otoyol'un Genel Müdürü İnan Kıraç'la evlenen Suna Kıraç, aktif iş hayatının 40 yılını üst düzey yönetim kademelerinde grup şirketlerinin gelişmesi, büyümesi, özellikle kurumsallaşması için sürdürdü. Kıraç, 2000 yılından beri ALS (amyotrofik lateral skleroz) hastalığıyla mücadele ediyordu.

Kıraç'ın vefatının ardından iş dünyası ve STK'lardan taziye mesajları geldi. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı "Dostluğunu her zaman arayacağım Suna Kıraç, kıymetli anılarımızda ve geride bıraktığı başarılı kurumlarda her zaman yaşayacaktır" dedi.

Suna Kıraç’ın cenazesi, bugün 12:00’de Altunizade’deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii’nden kaldırılarak, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki Aile Kabristanı’na defnedilecek.