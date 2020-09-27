Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti Doha Büyükelçiliği ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) iş birliği ile gerçekleştirildi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç “2005-2019 yılları arasında 6,4 milyar dolar tutarla Katar’ın doğrudan yatırımı, ülkemizdeki toplam yabancı yatırımların yüzde 1,2’sini oluşturdu. Güçlü iş birliğinin, Türkiye’deki yeni yatırım imkânlarına doğru yöneltilerek artırılmasını istiyoruz. Türkiye’nin sağladığı birikim, fırsat ve insan gücü, Katarlı dostlarımızın sermaye ve vizyonuyla birleşince her iki ülke için ve bulunduğumuz medeniyet havzası için kalıcı ve verimli sonuçlar ortaya çıkacaktır” dedi. QFC CEO'su Yusuf Muhammed Al-Jaida da “Türk firmaları, yabancı ortak mecburiyeti olmadan Katar'da iş yapabilir. Firmalara İslami finans sağlayabiliriz. Türkiye, dünyada en büyük Müslüman nüfuslu ülkelerden biri. İnanıyoruz ki İstanbul Finans Merkezi ve Katar Finans Merkezi birlikte hareket ederek farklı çözümler oluşturabiliriz” diye konuştu.