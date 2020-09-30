Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2021-2023 dönemine ilişkin Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. Programın "Yeni Dengelenme, Yeni Normal ve Yeni Ekonomi" temasını taşıdığını anlatan Bakan Albayrak "Stratejik reformları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Enflasyon ve cari dengedeki kırılganlıkları azaltacak, rekabet, teknoloji ve verimlilik odaklı reformlara öncelik vereceğiz. 2020 yılına güçlü büyüme performansıyla başlamıştık. Pandemiye rağmen yılın tamamında büyümenin pozitif olmasını ve yüzde 0,3 oranında gerçekleşmesini öngörüyoruz. 2021 için yüzde 5,8, 2022 ve 2023 için ise yüzde 5'lik büyümeyi yakalayacağız. Bu büyüme hedeflerine ulaşmak için ihracat, katma değerli üretim ve istihdama çok daha fazla yoğunlaşacağız" dedi.

HIZLA TOPARLANIYORUZ

Dengelenme sürecinin sonuna yaklaşırken dünyanın yeni bir sınamayla karşı karşıya kaldığını belirten Bakan Albayrak "Kimi ülkeler ekonomilerini ve sınırlarını tamamen kapattı. İşsizlik arttı. Belirsizlik ortamında Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin para birimleri değer kaybetti. Enflasyon oranımızdaki yükseliş trendi, yerini yatay bir seyre bıraktı. Altın ithalatındaki hızlı artış ve turizmdeki düşüş nedeniyle, cari işlemlerde geçici de olsa bozulma ortaya çıktı. Bu program, salgın sonrası yeni normale nasıl uyum sağlayacağımızı ortaya koyacak. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de parasal genişleme adımları atıldı. Salgın sürecindeki destek paketlerinin toplamı, 494 milyar TL ile milli gelirin yüzde 10'una ulaştı. 9 milyon vatandaşımıza 47,5 milyar TL destek verdik. Bu yılın temmuz ayında hızlı bir normalleşme sürecine girdik. Türkiye olarak birçok gelişen ülkeden pozitif ayrıştık. Tüm göstergeler 'V' tipi toparlanmaya işaret ediyor. Sadece turizm ve hizmetlerde toparlanma istenen düzeyde değil" diye konuştu.

YERLİLEŞME ARTACAK

Makroekonomik dengelere de değinen Bakan Albayrak, şunları söyledi: İşsizlik oranının kademeli azalarak 2023'te yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Enflasyon alanında; sözleşmeli tarım ve girdi finansmanı ile gıda fiyatlarında istikrar sağlanacak. Kur geçişkenliğini azaltacak tedbirler kapsamında yerlileştirme programları, TL bazlı alım garantili kontratlar artırılarak devam edecek. Altın talebi ve turizm gelir kaybı olmasaydı bu yılı cari fazla vererek bitirecektik. Yenilenecek doğalgaz kontratları ve Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin etkisiyle oluşacak uygun enerji ithalat fiyatları da cari dengeye katkı sağlayacak. Program dönemi boyunca bütçe açığının GSYH'ye oranının kademeli gerilemesini ve dönem sonunda yüzde 3,5 olmasını bekliyoruz. YEP döneminde kamu yatırımlarını sağlık, demir yolu, sulama projeleri, eğitim alanına yoğunlaştıracağız. Finansal istikrar için TL bazlı finansal ürünlerin teşviki, dolarizasyonun azaltılması öncelikli hedeflerden olacak. Turizm gelirlerimizi artırmak için, 12 aya yayıp çeşitliliği artıracağız. Güvenli turizm sertifikasyonunu sürekli ve kalıcı hâle getireceğiz.

GÜVEN ENDEKSİ 5 AYDIR YÜKSELİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Endeks bu ay, ağustosa göre yüzde 3,1 artarak 88,5 değerine ulaştı. Bu yükseliş; tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Covid-19 tedirginliği ile nisanda 52,4'e kadar gerileyen endeks, alınan tedbirmler ve sağlanan desteklerle hızlı bir toparlanma sürecine girerek üst üste beşinci ay yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor. Sağlam finansal altyapımızla güçlü yarınlara emin şekilde yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.