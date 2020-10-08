Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, düzenlemenin iş adamları tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek “Düzenleme ile hususi damgalı pasaport sahibi firma yetkililerinin, pasaportu alabilme şartlarından herhangi birini kaybetmeleri halinde, pasaportu iade etmeleri için tanınan 15 günlük mühlet kaldırılarak iadenin derhâl yapılması zorunlu kılınmıştır. İade yükümlülüğünü yerine getirmeyen firmanın yetkilileri için 10 yıl olarak öngörülen yeniden hususi damgalı pasaport verilme yasağının süresi ise dört yıla indirildi. Hususi damgalı pasaport almak üzere yapılan müracaatı onaylama yetkisi bölge müdür ve bölge müdür yardımcısında bulunuyordu. Onay verebilecek mercilere ‘şube müdürü’ eklendi” ifadelerini kullandı. Daha önce yürürlüğe giren düzenlemeye göre, son üç takvim yılı itibarıyla, yıllık ortalama ihracatı 500 bin dolar ile 10 milyon dolar arasında olan firmaların 1; 10 milyon dolar üzeri ile 25 milyon dolar arasında olan firmaların 2; 25 milyon dolar ile 50 milyon dolar arasında olan firmaların 3; 50 milyon dolar üzeri ile 100 milyon dolar arasında olan firmaların 4; 100 milyon dolar üzerinde olan firmaların 5 yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebiliyor.