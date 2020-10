Türkiye Gazetesi

Türk ekonomisinin önde gelen sivil toplum ve meslek kuruluşları, ortak açıklamayla son dönemde Türkiye'den ithalatı engelleme girişimlerine karşı Suudi Arabistan yetkililerini, ticari ve ekonomik ilişkilerdeki sıkıntıları çözmek için somut adımlar atmaya çağırdı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, DEİK Başkanı Nail Olpak, TİM Başkanı İsmail Gülle, TMB Başkanı Mithat Yenigün ve YASED Başkanı Ayşem Sargın, Suudi Arabistan ile ticari ve ekonomik ilişkilere yönelik ortak yazılı açıklama yaptı. Suudi Arabistan’da Türk firmalarına yönelik giderek artan bir menfi tutum sergilenmeye başlandığının üzülerek takip edildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

Suud yetkililer tarafından Türkiye’den ithalat yapılmamasının ifade edildiğini görüyoruz. Firmalarımızdan mal tedarik eden birçok Suud firmasına, Türkiye’den ithalat yapılmaması için taahhütname imzalatılıyor. Küresel lojistik firmaları da Suudi Arabistan’da Türk ürünlerine karşı uygulanan engeller hususunda müşterilerini uyarmaktadır. Son olarak, Suud Ticaret Odaları Konseyi Başkanı Ajlan bin Abdülaziz el-Ajlan’ın, 3 Ekim 2020 tarihinde kendi sosyal medya hesabında, Türk ürünlerini boykot etmenin her Suud vatandaşının görevi olduğuna dair paylaşımı, her iki ülke iş insanlarında büyük hayal kırıklığına sebep olmuştur. Müteahhitlerimiz uzunca bir süredir açılan önemli ihalelere davet edilmemektedir. Bu uygulamalar, aramızdaki ticari ilişkilere menfi yansıyacak. Türkiye’den mal tedarikinin azaltılması, Suud firmalarının da iş hacimlerini ve gelirlerini düşürecek; kalite, fiyat ve güven anlamında Türk ürünlerini tercih eden Suudi Arabistan vatandaşlarının alım gücünü olumsuz etkileyecektir. Bu çerçevede Türk iş insanları olarak, somut adımlar bekliyoruz. Yapıcı diyalog ve karşılıklı iş birliği ile her türlü problemi çözebileceğimize ve bütün engelleri birlikte aşabileceğimize inanıyoruz.