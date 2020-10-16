Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017 yılında yürürlüğe giren bir düzenlemeyle Kurumlar Vergisi oranı, 2018-2019 ve 2020 yıllarında geçerli olmak üzere 2 puan arttırılıp yüzde 20'den yüzde 22'ye çıkarılmıştı. Bu oranın geçerlilik süresi 31 Aralık 2020'de dolacak. Yeni bir düzenleme yapılmasaydı 2021 başından itibaren eski oran olan yüzde 20'ye dönülecekti. Ancak ekonomi yönetiminin yüzde 15-18 arasında değişen bir oran için çalışma yaptığı belirtildi. Oran, 10 milyon altı ve üstündeki ciroya göre belirlenecek.