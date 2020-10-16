2017 yılında yürürlüğe giren bir düzenlemeyle Kurumlar Vergisi oranı, 2018-2019 ve 2020 yıllarında geçerli olmak üzere 2 puan arttırılıp yüzde 20'den yüzde 22'ye çıkarılmıştı. Bu oranın geçerlilik süresi 31 Aralık 2020'de dolacak. Yeni bir düzenleme yapılmasaydı 2021 başından itibaren eski oran olan yüzde 20'ye dönülecekti. Ancak ekonomi yönetiminin yüzde 15-18 arasında değişen bir oran için çalışma yaptığı belirtildi. Oran, 10 milyon altı ve üstündeki ciroya göre belirlenecek.
Kurumlar Vergisi'nde indirim geliyor
16.10.2020 - 03:48 | Son Güncelleme: 16.10.2020 - 03:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ekonomi yönetimi, Kurumlar Vergisi'nde indirime hazırlanıyor. Kurumlar Vergisi'nin 2021 yılından itibaren yüzde 15 ile 18 aralığında uygulanması öngörülüyor.
Etiketler : kurumlar vergisi,kurumlar vergisi indirim,
739249 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/739249.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER