Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümü vesilesiyle özel bir film hazırladı. İhracatı artırmanın en önemli yolunun ülkenin kültürünü de dünyaya tanıtmak olduğundan hareket edilen filmde Anadolu'nun tarihi, kültürel mirası, cumhuriyetin ilk yılları ve günümüzden görüntüler ekrana taşınıyor. "Cumhuriyet Geleneğimiz, İhracat Geleceğimiz" sloganı ile yayınlanan filmdeki türküye ünlü sanatçı Ferhat Göçer ses veriyor. Yeni projeden duyduğu heyecanı dile getiren TİM Başkanı Gülle "Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru hızla ilerlerken ihracat ailesi olarak her yere şu cümleyi haykırıyoruz: Cumhuriyet geleneğimiz, ihracat gelecegimizdir. Türkiye ihracatla yükselecek. İhracat, cumhuriyet için taş üstüne taş koymuş ve bu uğurda canını kanını vermiş olanların evlatlarına karşı borcumuzdur, namusumuzdur" dedi. Gülle 21. yüzyılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, zorluklara aldırış etmeden rekorlar kırdıklarını, bu azimlerinin hiç bitmeyeceğini dile getirdi. Ferhat Göçer de "Kültürümüzü alın terimiz gibi dünyaya ihraç edebileceğimiz günleri heyecanla bekleniyorum, bunun için hazırlanıyorum" dedi.

TÜRKÜLERİMİZİ DÜNYA DİNLEYECEK

TİM Başkanı Gülle, Ferhat Göçer'in ses verdiği türküleri dünyanın dört bir yanındaki insanların dinleyeceğini, böylece kültür ve sanat ihracatının da başlayacağını söyledi.

YİNE REKOR HEP REKOR

TİM Başkanı İsmail Gülle, pazartesi günü Ankara'da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'la birlikte ihracatta yeni bir rekoru açıklayacaklarını ifade etti. Gülle, bunun ülkenin geçtiği zor günlerde en önemli hediye olduğunu düşündüğünü söyledi.