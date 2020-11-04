Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

İzmir’de yaşanan deprem ekonominin itici gücünü oluşturan sanayi tesislerinin sağlamlığını da gündeme getirdi. Özellikle Marmara’da beklenen büyük depremin ekonomiyi olumsuz etkileyeceği belirtilirken uzmanlar sanayi tesislerinin bu noktada depreme hazır hâle getirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Bu kapsamda deprem ve diğer doğal afetlere dayanıklı sanayi tesisleri inşa eden Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD), ilk projeyi Tekirdağ Ergene Velimeşe OSB’de hayata geçirdi. İzmir’deki deprem sonrası bölgedeki sanayi tesislerinde sıkıntı olmadığına işaret eden MÜSİAD Üretim ve Ticaret Planlama Üst Kurulu Başkanı Oktay Dede, “Lakin en büyük problem, beklenen deprem neticesinde Marmara Bölgesi’nde olacak” dedi. Marmara’daki sanayi tesislerinin bir an önce gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Dede, “Yeni yapılacak sanayi tesislerinin de buna hazırlıklı inşa edilmesi lazım. Bunun örneğini Tekirdağ’da hazırladık. Velimeşe’de her türlü afete ve riske dayanıklı yapı inşatının prototipini bitirdik. Yirmi şehirde 23 lokasyonda daha yapılacak” diye konuştu.

MÜSİAD STANDART OLUŞTURUYOR

Deprem sonrası sanayinin güçlü olmasının önemine işaret eden Dede, şu değerlendirmeyi yaptı: Sanayi yapılarının öncelikli olarak konut kadar önemli olduğunu belirtmek isterim. Deprem anında bunların yıkılmaması ekonomik kaybın da yüksek olmaması adına yapıların standardize edilmesi gerekiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uhdesinde yapılıyor bu sanayi siteleri... Biz de yaptığımız çalışmalarla artık onlara bir standart oluşturuyoruz. Mesela bizim Velimeşe’deki yapı 8,5 ve üzerinde depreme dayanıklı. Her türlü sel, yangın, afet önlemleri alınmış durumda. Bu standardın oluşturulup bundan sonrasının bu minvalde olması lazım.

MÜSİAD’DAN İZMİR'E YARDIM ELİ

Deprem sonrası MÜSİAD’ın yurt içi teşkilatının İzmir’de olduğunu ifade eden Oktay Dede, “Kızılay ile iş birliği içerisinde hareket ederek bölgedeki ihtiyaçları tespit ettik. Battaniye, yiyecek-içecek ve hijyen malzemelerini depremzede vatandaşlarımıza ulaştırdık” ifadelerini kullandı. MÜSİAD Yerel Üst Kurul Başkanı Ahmet Şekerli de ilk andan itibaren sahada, depremzedelerimizin yanında olduklarını belirterek “Birlik ve beraberlik içinde, el ele vererek en kısa sürede İzmir’in yaralarını saracağımıza inanıyoruz” diye konuştu.