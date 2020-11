Türkiye Gazetesi

Türkiye'de zaman zaman tartışmalara sebep olan et ithalatı ile ilgili güzel gelişmeler yaşanıyor. 2018'de 50 bin ton olan et ithalatı, 2019'da 5 bin tona kadar geriledi. 2020'de ise sözleşmeler de bittiği için ithalat sona erdi. Piyasa regülasyonu gereği devam eden canlı hayvan ithalatı ise oldukça düşük seviyelere geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Biz gelir gelmez ‘Bu hayvan ithalatını bitirelim’ dedik. Ama hayvanın doğum periyodunu hesaplayınca 3-3,5 seneye ihtiyaç var. Dedik ki; 2022'nin başından itibaren ithalat yapmayacağız. Bununla ilgili de doğru adımlar attık. 2018'de 1 milyon 211 bin baş besilik getirilmiş, aynı zamanda 132 bin kesimlik baş getirilmiş. 2019'da yarıya düşürdük. Yani 664 bine... 2020'de de şu anda 208 bine düşmüş. 2021'de aşağı yukarı 150 bin civarında hedefle bunu yürütmeyi düşünüyoruz. Bugün aslında buna da ihtiyacımız yok ama doğru politikayla memleketi etsiz, besisiz bırakmamak için ve pandemi sürecinin etkilerinin devam edebileceğini hesaba katarak biraz sigortalı gidiyoruz. Et ithalatı ise bitmiştir, Türkiye'de et ithalatı gibi bir problem yoktur, böyle bir gündemi de yoktur. 50 bin ton olan 2018'deki et ithalatı, 2019’da 5 bin tona düşmüştür. Bu da kalkınmalarına destek olmak için iki ülkeye çeşitli ticari sebeplerle vermiş olduğumuz tavizlerden dolayı... Biri Sırbistan biri de Bosna. Bu sözleşmeler de zaten bitti” diye konuştu.