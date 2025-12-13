İtalya’da yaşanan olay görenleri şaşkına çevirdi. Polisten kaçan bir göçmen, kasaba meydanında kurulan Noel sahnesine girerek figürlerinden biri gibi hareketsiz durmayı tercih etti. Heykel gibi davranarak fark edilmeden kurtulmayı planlayan şüpheli, küçük bir detay sayesinde yakayı ele verdi.

İtalya’da bir göçmen, polisten kaçmak için Noel doğum sahnesinin içine girerek heykel gibi durmayı seçti. Üç Bilge Adam kılığına giren şüpheli, kasaba meydanındaki sahnede saklanırken yakalandı.

ÜÇ BİLGE ADAM KILIĞINA GİRDİ

Puglia bölgesindeki Galatone kasabasında yaşanan olayda, polis tarafından aranan 38 yaşındaki Gana uyruklu göçmen, kasaba meydanında kurulan Noel sahnesine girerek Üç Bilge Adam’dan biri gibi hareketsiz durdu.

Göçmenin, heykel gibi davranarak fark edilmeden alandan sıyrılmayı planladığı ortaya çıktı.

BELEDİYE BAŞKANI HAREKETİ FARK ETTİ

Galatone Belediye Başkanı Flavio Filoni, sahnenin önünden geçerken tasvir edilen doğum sahnesindeki figürlerden birinin hafifçe hareket ettiğini fark etti. Bunun üzerine durum güvenlik güçlerine bildirildi.

HAPİS CEZASI NEDENİYLE ARANIYORDU

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre göçmen, Bologna’da saldırı ve tutuklamaya direnme suçlarından 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Hüküm sonrası polisten kaçan adamın Galatone’ye geldiği belirlendi.

NOEL SÜSLERİ ARASINDA YAKALANDI

Yerel polis, eyalet polisi ve Carabinieri ekiplerinin müdahalesiyle doğum sahnesinin içinde saklanan kişi gözaltına alındı. Göçmen, Lecce kentindeki cezaevine götürüldü.

Belediye Başkanı Filoni, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İlk bakışta sahnenin bir parçası sandığım bir figür vardı. Küçük bir ayrıntı her şeyi ortaya çıkardı. Güvenliği sağlayan tüm birimlere teşekkür ediyorum."

SERT GÖÇ POLİTİKALARI DÖNEMİNDE YAŞANDI

Roma yönetimi, özellikle düzensiz göçle mücadele kapsamında yeni uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor.

