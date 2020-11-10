Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, deri ve deri mamulleri sektörünün ihracatı yılın 10 ayında 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 21,5 azalarak 1 milyar 120 milyon dolar oldu.

Ocak-ekim döneminde deri ve deri mamulleri ihracatının yüzde 62,2'sini ayakkabı sektörü gerçekleştirdi. Ayakkabı ihracatı, 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,6 azalarak 697 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde en çok ayakkabı ihracatı yapılan ülke 57 milyon dolarla Rusya oldu. İhracatta yüzde 41'lik düşüş görülmesine karşın Rusya, toplam ayakkabı ihracatından aldığı yüzde 8,1'lik payla liderliğini sürdürdü.

Irak 53 milyon dolarla ikinci, Almanya 50 milyon dolarla üçüncü, İspanya 46 milyon dolarla dördüncü, Romanya 29 milyon dolarla beşinci, Suudi Arabistan 23 milyon dolarla altıncı, İtalya 22 milyon dolarla yedinci, Hollanda 20 milyon dolarla sekizinci, İsrail 19 milyon dolarla dokuzuncu ve İngiltere 18,6 milyon dolarla onuncu sırada yer aldı.

Ocak-ekim döneminde birçok önemli pazarda kayıp görülse de İspanya'da yüzde 27,1 ve Hollanda'da yüzde 33,8'lik artış yaşandı.

Pandemi nedeniyle bazı aylarda yüzde 57'lere ulaşan ihracat kaybı, son zamanlardaki ivmelenmeyle yüzde 14'e kadar geriledi.

"İhracatta toparlanıyoruz ancak iç pazar satışlarında yavaşlama var"

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Abdulsabur Endican, ihracatta kayıpların telafi edilmeye başlandığını ifade ederek, bu süreçte bir tanesi online olmak üzere iki fuar yaptıklarını anlattı.

30 Eylül-3 Ekim'de gerçekleştirilen 63. Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı'nı (AYMOD) salgına rağmen yerli ve yabancı yaklaşık 30 bin kişinin ziyaret ettiğini bildiren Endican, beklentilerinin üzerinde katılım sağlandığını kaydetti.

Endican, fuarların etkilerini görmeye başladıklarını ifade ederek, haziranla birlikte ihracatta toparlanma yaşandığını, nisan ve mayıstaki yüzde 57'lere varan kayıpların azaldığını söyledi.

İhracatın güzel sinyaller vermeye başladığı bu dönemde iç pazarda satışlarda yavaşlama görüldüğünü aktaran Endican, "Hem iç pazar hem de ihracat için bir an önce pandeminin bitmesini bekliyoruz. Kasımda da ihracatta güzel rakamlar bekliyoruz. Ancak tüm aylarda güzel rakamlar görmemiz pandeminin bitmesiyle mümkün olacak." diye konuştu.