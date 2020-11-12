Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Karaismailoğlu, "Yatırımlarımız hiçbir zaman hız kesmeden devam ediyor. Pandemi döneminde 5,7 milyar dolar yatırım yaptık." dedi.

Karaismailoğlu, Kovid-19 salgınıyla ilgili, "Dünyada maske savaşları başladı. Biz maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat ederek şantiyelerimizi izole ettik." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanımızın söylediği şekilde yatırımlarımızı sürdürüyor, sanayici, üretici ve turizm ulaşımı için katkıda bulunuyoruz." diye konuştu.

"Lojistik maliyeti yüzde 10'un altına düşecek"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye'de 2002'ye kadar 50 kilometre tünel vardı, şu an 600 kilometre tünel ağımız var, 200 kilometrenin de inşaatı devam ediyor."

Karaismailoğlu,"Sanayicimize müjde olarak sanayi alanlarını demir yoluna ve limanlara bağlıyoruz. Lojistik maliyeti yüzde 10'un altına düşecek." dedi.

"Dünyada lojistik süper güç olacağız"

Bakan Karaismailoğlu, "Demir yolu ağlarımızı fizibilitelere göre planladık, yatırımlarımızla altyapıyı kurduğumuzda dünyada lojistik süper güç olacağız." diye konuştu.