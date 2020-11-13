Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada iki milyarı aşkın izleyicisi bulunan yarışlar sırasında bu yıl 'Turkey' değil 'Türkiye' diyerek, 'Invest in Türkiye' mesajıyla sesleneceklerini söyleyen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu "F1'in hedef kitlesindeki küresel iş çevrelerini göz önünde tutarak tanıtım çalışmalarımıza Formula 1'i de dahil ettik. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tanıtım görselinin ana teması olarak kullanılan kırmızı 'pover' düğmesi, Türkiye'nin enerjisini ve gücünü anlatırken, Türkiye'de tek tuşla tüm işlemleri yapabilecekleri mesajı veriyor. Formula 1, hız ve enerji demek. Biz de yatırımcımızı maksimum hızda destekliyoruz. Ülkemizin cazibesini artıracak organizasyonlara destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

TURİZME DE KATKI

Organizasyon, turizmcileri de memnun etti. Türkiye Otelciler Bİrliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, İstanbul'un F1 ve 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin ardından 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nı da almasının turizmcileri sevindirdiğini söyledi. Eresin, bu organizasyonların moral etkisinin büyük olduğunu söyledi.

GONG F1 İÇİN ÇALDI

Borsa İstanbul'da gong, dokuz yıl aradan sonra tekrar Türkiye'ye dönen Formula 1 için çaldı. 13-15 Kasım'da gerçekleşecek F1 Türkiye Grand Prix'i için düzenlenen gong töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Göksel Aşan, Formula'nın popülaritesinin arttığı dönemde Türkiye'ye gelmesinin önemine işaret ederken Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla da "Formula 1; hız, performans ve rekabetin önde olduğu bir yarış segmenti. Borsa geçmişe göre çok daha iyi. İnşallah kırılmadık rekor kalmayacak" dedi.