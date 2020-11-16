Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir depremi sonrası yapılan incelemeler sonuçlandı. Buna göre yapı denetimli binalarda herhangi bir taşıyıcı sistem hasarı tespit edilmedi. Yapı Denetim Sistemi kapsamındaki kriterlere göre, Türkiye genelinde 2011'den bu yana 798 bin bina denetlendi. 400 bin binanın denetimi ise devam ediyor. İstanbul'da 155 bin, İzmir'de 74 bin, Elâzığ'da 2 bin 874, Malatya'da ise 2 bin 177 binanın yapı denetimi tamamlandı. 2001'de yürürlüğe giren 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun, 2011'e kadar öncelikle İstanbul, Kocaeli, Ankara, İzmir, Sakarya gibi deprem açısından kritik önem arz eden 19 ilde uygulanıyordu. 2011'de yaşanan Van depremi ve sonrasında, 81 ilde yapı denetim sistemine geçildi.