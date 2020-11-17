Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'da bir otomobil alım-satımı sırasında satıcının anlaştığı bir ekspertiz şirketinden aldığı raporu sunduğu, bu raporun eksik olduğu belirlendi. Ekspertiz şirketinin 4 dediği boyamanın 6 olduğu, bazı kusurları da bilerek yazmadığı belirtildi. Avukatı ise "Ekspertiz şirketinin TSE'den alınmış hizmet yeri yeterlilik belgesi bulunması gerekiyor. Bu belge yoksa, esnaf ve ekspertiz servisi bu işi organize ediyorsa cezai sorumluluğu doğmuş oluyor. Tüketici bu şekilde mağdur edildiyse yasal haklarını aramak için ilk olarak önce satıcıya sonrasında eksper servisine ihtarnameyle tebligatta bulunarak, zararının giderilmesini isteyebilir" dedi.