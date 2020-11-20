Bir başka deyişle katılım bankacılığının fonları, geleneksel yöntemleri katlamış oldu. Sadece katılım bankacılığı değil, faizsiz finans sistemiyle konut sahibi olma imkânı veren şirketlere tercihte de önemli artış görüldü. Tasarruf finans sisteminin büyümesi, artan çeşitlilik, hukuki zeminin sağlam temeller üzerine kurulması da alternatif finans yöntemi ve birikim havuzunda büyüme beklentilerini artırıyor. Sektör temsilcileri, sayıları 30 civarında olan tasarruf finans kuruluşlarına yönelik talebin artmasının getireceği riskin de kanuni düzenlemelerle kontrol edilebilir olduğunu ifade ediyor.
Alternatif finansmana ilgi büyüyor
20.11.2020 - 03:29 | Son Güncelleme: 20.11.2020 - 03:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de alternatif finans yöntemlerine ilgi artıyor. 2019'da faizsiz işlem yapan katılım bankalarının aktif büyüklüğü yüzde 37,5 oranında arttı. Aynı zamanda aynı yıl katılım bankaları fon toplamada yüzde 57,4 büyüme sağlarken, geleneksel bankacılık sektörü sadece yüzde 25,6 büyüme kaydetti.
Etiketler : alternatif finans,
747643 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/747643.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER