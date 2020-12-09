Akademinin internet sitesinden; 27. dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) alınacak lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın, ön lisans mezunu 1.360 erkek, 240 kadın olmak üzere, 8 bin kontenjan için duyuru yayımlandı. Buna göre ön başvurular, sınav başvuru ücretini yatırdıktan sonra, 8-21 Aralık'ta Akademinin "pa.edu.tr" internet sitesinden, e-Devlet şifresiyle yapılacak. Şahsen başvuru-evrak teslimi ile aday değerlendirme ve seçme sınav tarihleri, daha sonra Akademi’nin internet sitesinden ilan edilecek. Sağlık kontrolünden geçirilecek adaylardan hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, daha sonra fiziki yeterlilik ve mülakat imtihanlarına katılacak. Adaylarda aranan şartlar ve sınava ilişkin diğer detaylara internet sitesindeki kılavuzundan ulaşılabiliyor.
Sekiz bin polis alınacak
09.12.2020 - 03:44 | Son Güncelleme: 09.12.2020 - 03:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Polis Akademisi Başkanlığı, 8 bin polis adayı alımı için başvuruların başladığını bildirdi.
Etiketler : polis alımı,
751950 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/751950.aspx
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