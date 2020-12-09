Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akademinin internet sitesinden; 27. dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) alınacak lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın, ön lisans mezunu 1.360 erkek, 240 kadın olmak üzere, 8 bin kontenjan için duyuru yayımlandı. Buna göre ön başvurular, sınav başvuru ücretini yatırdıktan sonra, 8-21 Aralık'ta Akademinin "pa.edu.tr" internet sitesinden, e-Devlet şifresiyle yapılacak. Şahsen başvuru-evrak teslimi ile aday değerlendirme ve seçme sınav tarihleri, daha sonra Akademi’nin internet sitesinden ilan edilecek. Sağlık kontrolünden geçirilecek adaylardan hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, daha sonra fiziki yeterlilik ve mülakat imtihanlarına katılacak. Adaylarda aranan şartlar ve sınava ilişkin diğer detaylara internet sitesindeki kılavuzundan ulaşılabiliyor.