Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl toplam 100 kişiye ek istihdam sağlayan şirket, 2021 yılı içerisinde yurtiçi bayi ve satış noktası sayısını 90’a çıkarmayı, ihracat cirosunu da yüzde 60 artırmayı hedefliyor. Önümüzdeki beş yıl içerisinde toplam ciroyu iki katına çıkaracaklarını belirten İnoksan Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık “Mutfaklarda verimliliğin ön plana çıktığı bu dönemde; işletme maliyetlerini azaltacak, birden fazla menüye hitap eden ve şartların değiştiği zamanda da farklı konseptlere adapte olabilecek esnek endüstriyel mutfak çözümleri sunmaya devam edeceğiz” dedi.