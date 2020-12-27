Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hacettepe Teknokent'te hayata geçirilen uygulama ile evlenecek çiftler, düğün etkinlikleri için bu platform üzerinden kendilerine bir başlık açıp, takı ve hediye kabul edebiliyor. Uygulamanın Kurucu Ortağı Dolunay Sabuncuoğlu, "Oluşturulan etkinlik başlığı ve içeriğini, WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformları aracılığıyla, arkadaşları veya yakınlarıyla paylaşabiliyorlar. QR kod veya düğün kodu yardımıyla Goldtag üzerinden hediyelerini alabiliyorlar. Sistem üzerinden hediye olarak alınabilen altınlar, uluslararası standart olan 995/1.000 saflığında bulunuyor. Ve Kuveyt Türk Katılım Bankası kasalarında altın olarak saklanıyor. Uygulama, 15 gün içerisinde binin üzerinde indirildi” dedi.