Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, "Önceki yıllarda sıfır ve 2. el cep telefonlarına harcanan ortalama ücret 2 bin 400 TL civarında olurken; cihazlardan gözetim belgesi isteme kararı ile düşük segmentlerin de fiyatında yükselme gerçekleşti. Bu sebeple ortalama rakam 2020'de 3 bin 600 TL bandına çıkış yaptı. Ancak eskiye oranla ürünlere ulaşımın zor olması sebebiyle, kayıt dışılığın ciddi oranda arttığını gözlemledik. Hâliyle ölçebildiğimiz adetlerin üzerine, kayıt dışı ve ölçülemeyen kanalları eklediğimizde, 12 milyon seviyelerinde gerçek ürün satışı görülebilir. 2021'de ise yüzde 5 civarı büyüme olacağını öngörüyoruz" dedi. Cihaz özelliklerine bakıldığında 6,5-7 inç segment telefonların önceki seneki pazar payı yüzde 4 iken bu sene yüzde 30'lara çıktı.