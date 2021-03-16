Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Şişli Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla boş zabıta memuru kadrolarına zabıta memuru alımı yapılacaktır.
Şişli Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
16.03.2021 - 10:38 | Son Güncelleme: 16.03.2021 - 10:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şişli Belediye Başkanlığı, 50 zabıta memuru alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 07 Mayıs 2021.
Etiketler : zabıta,
774978 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/774978.aspx
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