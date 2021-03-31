Dün 8,4510 seviyelerini gören dolar/TL, 8,30 seviyelerine kadar geriledi. Kur 31 Mart 2021 sabahına ise 8,34 seviyelerinde başladı.
Euro/TL ise 9,84 seviyelerinde yer alıyor.
Euro/dolar paritesi ise 1,17 seviyelerinde işlem görüyor.
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Dün 8,4510 seviyelerini gören dolar/TL, 8,30 seviyelerine kadar geriledi. Kur 31 Mart 2021 sabahına ise 8,34 seviyelerinde başladı.
Euro/TL ise 9,84 seviyelerinde yer alıyor.
Euro/dolar paritesi ise 1,17 seviyelerinde işlem görüyor.
Etiketler : dolar,euro,döviz,