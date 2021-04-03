Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 27,54 ile sivri biber, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 25,09 ile çarşaf oldu. Fiyatında azalma izlenen diğer ürünler, yüzde 16,99 ile bakla, yüzde 12,36 ile taze fasulye, yüzde 9,40 ile patlıcan oldu.
Şampiyon karnabahar
03.04.2021 - 05:02 | Son Güncelleme: 03.04.2021 - 05:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Ticaret Odasınca (İTO), kentte martta fiyatı önceki aya göre en çok artan harcama kaleminin yüzde 35,76 ile karnabahar olduğu bildirildi.
Etiketler : zam şampiyonu,karnabahar,
779472 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/779472.aspx
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