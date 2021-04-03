Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 27,54 ile sivri biber, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 25,09 ile çarşaf oldu. Fiyatında azalma izlenen diğer ürünler, yüzde 16,99 ile bakla, yüzde 12,36 ile taze fasulye, yüzde 9,40 ile patlıcan oldu.