Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Pandeminin elektrik tüketimindeki etkisi Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ’nin (BEDAŞ) 2020’ye ilişkin açıkladığı ‘Yılın Enleri Raporu’na yansıdı. Uzaktan çalışma ve uzaktan eğitimin yanı sıra sokağa çıkma sınırlamalarının da etkisiyle 2020’de mesken abonelerinin elektrik tüketimi yüzde 7,2 artarken diğer abone gruplarında düşüşler yaşandı. 2019’da toplam 26,9 milyar kilovatsaat (kWh) olan İstanbul Avrupa Yakası’ndaki elektrik tüketimi, geçen yıl yüzde 3,7’lik gerilemeyle 25,9 milyar kilovatsaate indi. Aynı dönemde sanayi ve ticarethanelerin elektrik tüketimi yüzde 7,7 geriledi. 2019’da Türkiye’de toplam 303,3 milyar kWh olan elektrik tüketimi ise 2020’de yine pandeminin etkisi ile 304,8 milyar kilovatsaatte kaldı. Yıl içinde toplam tüketimin yüzde 8,5’i Türkiye’nin en kalabalık bölgesi İstanbul’un Avrupa Yakası’ndan geldi.

KESİNTİ SÜRESİ YÜZDE 39 DÜŞTÜ

BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, “Bu süreçte pek çok kişi evden çalışırken çocuklarımız da uzaktan eğitim aldı. Biz de tüketicilerimizin enerjisiz kalmaması için bakım ve yatırım kaynaklı kesintilerin yüzde 80’ini gece 00.00-06.00 saatlerine kaydırdık. Kişi başı ortalama kesinti süresinde yüzde 39, kişi başı ortalama kesinti sayısında ise yüzde 9,6 iyileşme yakaladık” dedi. Özelleştirme sonrası 2013-2020 yılları arasında İstanbul Avrupa Yakası’na yaptıkları yatırımların toplamının 3.3 milyar TL’yi aştığını belirten Yiğit, “Bu yıl 1,2 milyar lira yatırım yapmayı planlıyoruz. Dördüncü uygulama dönemini kapsayan 2021-2025 yıllarında ise toplam 5 milyar liraya yakın yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

ESENYURT İLK SIRADA

BEDAŞ’ın 2013’te abone sayısı 3 milyon 715 bin iken 2020 yılı sonunda bu rakam 5 milyon 236 bine ulaştı. Aradan geçen dönemde 1,5 milyon yeni abone sisteme dahil olurken, pandeminin etkisinde geçen 2020’de 71 bin 257 yeni abone BEDAŞ’a geldi. 2020’de Avrupa Yakası’nda en yüksek tüketim ocakta yaşanırken, yılın en düşük elektrik tüketimi mayıs ayında gerçekleşti. Avrupa Yakası’nda 484 bini aşkın abonesi ile ilk sırada yer alan Esenyurt, tüketimde de yine birinci oldu. Esenyurt’u Bağcılar ve Küçükçekmece izledi.