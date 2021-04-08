Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı H. İbrahim Balcı “Bu yıl ramazan pidesi il bazında ‘illerimizin maliyetleri dikkate alınarak’ kilogram bazında 11-12 TL civarında gerçekleşecektir. Mesela, Ankara’da 275 gram pide 3 TL, Antalya ve İzmir’de 250 gram pide 3 TL, İstanbul’da 365 gram pide 4 TL, Sakarya ve Kocaeli’de 370 gram pide 4 TL iken Trabzon’da ise 500 gram pide 5 TL’den satışa sunulacaktır. Önceliğimiz salgın tedbirleri çerçevesinde üretilen pidelerimizin en hijyenik şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılması olacak ve işletmelerimizde “maske, mesafe ve temizlik” konusunda gereken hassasiyet gösterilecektir” dedi.