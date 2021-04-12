Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden yürütülen ticari işlemlerin kapsamını genişletmeye devam ediyoruz. TOBB işbirliğiyle başlattığımız MERSİS üzerinden elektronik belge uygulaması, 5 Nisan 2021 itibarıyla 238 Ticaret Sicili Müdürlüğümüzün tamamında devreye alındı." dedi.