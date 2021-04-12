Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden yürütülen ticari işlemlerin kapsamını genişletmeye devam ediyoruz. TOBB işbirliğiyle başlattığımız MERSİS üzerinden elektronik belge uygulaması, 5 Nisan 2021 itibarıyla 238 Ticaret Sicili Müdürlüğümüzün tamamında devreye alındı." dedi.
Pekcan: Ticaret sicili belgeleri MERSİS üzerinden elektronik ortamda temin edilebilecek
12.04.2021 - 11:20 | Son Güncelleme: 12.04.2021 - 11:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanı Pekcan, "Ticaret sicili belgeleri, artık ülkemizin tamamında MERSİS üzerinden elektronik ortamda temin edilebilecek." ifadesini kullandı.
Kaynak: İHA / AA
Etiketler : Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,
781982 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/781982.aspx
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