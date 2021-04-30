Serbest piyasada 8,2300 liradan alınan dolar, 8,2320 liradan satılıyor. 9,9700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,9720 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,2220 lira, avronun satış fiyatı ise 9,9680 lira olmuştu.
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Serbest piyasada 8,2300 liradan alınan dolar, 8,2320 liradan satılıyor. 9,9700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,9720 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,2220 lira, avronun satış fiyatı ise 9,9680 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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