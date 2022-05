Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ | İSTANBUL

Et ve süt fiyatlarındaki artış devam ediyor. Son olarak Ulusal Süt Konseyi, 15 Mayıs 2022’den itibaren geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını (çiğ süt destek primi hariç) litre başına 7,50 lira olarak belirledi. Geçen hafta ise Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarında yüzde 48 zam yapıldığını açıklamıştı. Et ve süt fiyatlarının direkt olarak birbiriyle bağlantılı olduğunu söyleyen tarım sektörü temsilcisi Eşref Şekerli, bu girdaptan çıkmak için acilen kontrollü şekilde ve ihtiyaç kadar besilik dana ithalatı yapılması gerektiğini söyledi. Yanlış uygulanan tarım politikaları sonucu bu duruma gelindiğini ifade eden Şekerli “Hayvancılık tarafından bugün adım atılsa ve yeni bir revizyona gidilse dahi, bunun meyvelerini 26 ay sonra alacağız. En basitinden bir hayvanın gebelik süreci 9 ay… Kesilmesi 16 ay. Bu işi toparlamak uzun süre alacak. Dolayısıyla ortada bir yangın varken, acil müdahale için ithalat şart hâle geldi. Hayvan sayımızı artırarak ve çiftçiye daha fazla destek vererek bu problemin üstesinden gelebiliriz” dedi.

ÇİFTÇİ KAZANAMIYOR

Normal şartlarda sadece reforme olan dişi hayvanların kesime gönderilmesi gerektiğini vurgulayan Şekerli “Mevcut durumda ise düve ve süt veren hayvanlar mezbahaya gidiyor. Üretici, artan maliyetleri karşılayamaz hâle geldi. Süt fiyatları geç ayarlandı. Çiftçi, elindeki hayvanı mecburen kesime yolladı. Durum böyle olunca et ve süt fiyatları artmaya başladı. Çiftçimiz bugün yüzde 10-15 kâr ile iş yapıyor. Kur Korumalı Mevduat hesabına para yatırsa, yüzde 30 kazanacak. Neden bu zahmet ile uğraşsın. Bu detayları iyi görmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

PİYASADA DANA KALMADI

Hayvan sayısının artırılması için 8-12 aylık canlı hayvanların ithal edilebileceğini söyleyen Şekerli “Bugün Uruguay’dan 3,5 dolara canlı hayvan alabiliyorsunuz. Türkiye’de de fiyat aynı ama acil müdahale edilmesi gereken bir durum var. Hayvan sayımızı artırmalıyız. Piyasada dana problemi var, üreticiler yüzde 30 kapasite ile çalışıyor” diye konuştu.

DESTEK 9 TL OLMALI

Ulusal Süt Konseyinin açıkladığı 7,5 liralık fiyat ve 20 kuruşluk desteğin inek kesimini yavaşlatacağını ancak çiftçinin para kazanabilmesi için desteğin artırılması gerektiğini savunan Eşref Şekerli, şunları söyledi: Çiftçinin kazanabilmesi ve hayvanlarını kesime göndermemesi için, bu rakamın 9 lira olması gerekiyor. Hükûmet şayet bir düzenleme yapmak istiyorsa, ithalat kapısını bir süreliğine açacak. Elimizdeki hayvan sayısı ile bu işin altından kalkmak istersek, bunun süresi 26 ay. Ancak ithalat olursa 6 ay gibi bir sürede fiyatlardaki artışı dengeleyebiliriz.

GIDA DÜNYADA 1 ARTARKEN TÜRKİYE'DE 3 ZAMLANIYOR!

Gıda fiyatları, dünyanın problemi... BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre; küresel gıda fiyatları nisan ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,8 artış kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre nisanda Türkiye’de yıllık gıda enflasyonu ise, yüzde 90,8 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye’de gıda enflasyonu, küresel gıda enflasyonun 61 puan üzerinde yer aldı. Yani gıda fiyatları dünyada bir artarken, Türkiye’de üç artıyor. Merkez Bankası da (TCMB), nisanda yüzde 70’e varan

enflasyonla ilgili değerlendirmesinde artan gıda fiyatlarına dikkat çekti. Değerlendirmede, uluslararası emtia fiyatları ile tedarik sıkıntılarının tüketici fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği, bu gelişmeye en belirgin katkının başta gıda olmak üzere enerji ve hizmet gruplarından geldiği belirtildi. Gıda grubunda yıllık enflasyondaki yükselişin alt kalemler genelinde de devam ettiği, bir önceki ay yataya yakın seyreden taze meyve ve sebze fiyatlarının bu dönemde yüksek artış sergilediği vurgulandı.

Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatı açıklaması! Et ve Süt Kurumu, ette spekülatif fiyat hareketlerinin yakından izlendiğini belirterek, "Kırmızı ette arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacaktır" açıklaması yaptı.

Çiğ süte yüzde 33 zam geldi! Süt ve süt ürünlerine zam göründü Ulusal Süt Konseyi, 15 Mayıs 2022’den itibaren geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını yüzde 33 zamla litre başına 7,50 lira olarak belirledi. Alınan bu kararla önümüzdeki günlerde süt ve süt ürünlerine zam gelmesi bekleniyor.