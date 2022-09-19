Türkiye Gazetesi

Finans analisti İslam Memiş katıldığı canlı yayında bu haftaki merkez bankası kararlarıyla ilgili ve piyasalara etkisiyle ilgili konuştu. 25 Merkez Bankası faiz kararını açıklayacağını ve tahminleriyle ilgili açıklamalarda bulunan İslam Memiş, “Fed faiz kararıyla ilgili net bir rakam yok. Fed’den 50,75 ya da 100 baz puan faiz artırımı beklenirken, TCMB’den 100 puan indirim ya da pas geçmesi yönünde beklenti var. Altının ons fiyatı 13 ay aradan sonra sert bir şekilde geriledi. Altının ons fiyatında 1665 dolar seviyesinde yaklaşık 80 dolar seviyesinde değer kaybı yaşandı. Altının ons fiyatında kısa vadede 1615-1715 aralığında takip etmeye devam edeceğiz. Gram altına baktığımızda 995-1005 lira aralığında işlemler gerçekleştiriliyor. Şu an piyasalarda gram altın TL fiyatı bin lira alış bin 3 lira satış gerçekleştirdi. Bu hafta gram altın TL fiyatında 970- bin 1070 lira aralığını takip etmiş olacak.” diye belirtti.

Altında yeni bant aralığımız 950 - bin lira olduğunu ifade eden Memiş, “Her ne kadar ekranlarda bu şekilde görünse de yine makas farkından dolayı vatandaşın bin lira seviyesi altında rakamdan alması çok zor olacak gibi duruyor. Bu makas aralığına dikkat etmek gerekiyor.” dedi.

Altında Fed’e bağlı bir baskılanmayla düşüşün olduğunu söyleyen Memiş, Fed’in faiz artışının yıl sonuna kadar öngörüsüyle ons altında bu baskılanmanın devam edeceğini belirtti.

Memiş altında baskılanmanın sebebini, “Altını serbest bıraksalar altının gerçek fiyatından işlem görmesi Merkez Bankalarını rahatsız eder. Altının yükselmesi demek insanların uyanması demek. Altının serbest bırakılması demek altının yükselmesi demek yani 2 bin dolar seviyelerinin üstünde ataklar gerçekleştirmesi bu fiyattan işlem görmesi sonrası insanlara enflasyonla mücadeleyi kolaylaştırdık diye inandıramazsınız. İnsanların inandırılması için altın fiyatlarının baskılanması gerekiyor. Ama şu anda altını kendileri merkez bankaları topluyor. Son altı aydır merkez bankaları altında stok yapmaya devam ediyor. TCMB bile ciddi anlamda altın stoklarını artırmaya devam ediyor. İnsanları geçici enflasyona inandırmak için altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Evet yıl sonuna kadar Fed faiz artırımları devam edecek.” diyerek açıkladı.

Resesyon fiyatlaması başladıktan sonra altın fiyatları tekrar yükselişe geçtiği andan itibaren içerde gram altın fiyatları ne olur? Dolar her ne kadar 18,28 seviyesinde görünse de dolar kuru yurt dışı piyasalarda 18,46- 18,48 yani rakamlar üzerinden insanlar algısal durumun üzerinden yeniden geçilmek gerekiyor. Vatandaş gerçek fiyatları altın alırken görecek. O yüzden altın fiyatları ons fiyatında baskılanıyor. Çünkü dolar sahipleri altını ucuz topluyor. Dışarda baktığımız zamanda gram altın TL fiyatında 30 lira makas var görüntüyle gerçek fiyat arasında, bu algıyı kavrayanlar altında düşüş olmadığını görecek

Altın fiyatları koşar adım dibe! Panik havası yaşanırken İslam Memiş uyardı: Son alım fırsatı Dolar değer kazanmaya devam ederken altındaki sert düşüş sürüyor. Altın fiyatları koşar adım dibe giderken, yatırımcıların kafası karışmaya devam ediyor. FED ‘in faiz kararı ve sonrasında yaşanan gelişmeler altında kritik günleri beraberinde getirdi. Piyasalardaki son durumu değerlendiren İslam Memiş; altındaki son alım fırsatını işaret etti.

İslam Memiş yükselişe geçen altın fiyatlarıyla ilgili bombayı patlattı Altın fiyatlarındaki dalgalanma yatırımcıların kafasını karıştırıyor. Altın fiyatları haftanın son günü yükselişe geçti. Gram altın gün içerisinde 1.008 liradan işlem görüyor. Finans Analisti İslam Memiş yatırımcılar için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Borsa rekor üstüne rekor kırdı... İslam Memiş’ten çarpıcı yorum geldi: Yeni düzenlemenin habercisi olabilir Finans analisti İslam Memiş piyasalarla ilgili yaptığı değerlendirmelerde enflasyon verilerini ve rekor üstüne rekor kıran Borsa İstanbul hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 'Borsadaki ralliler içerideki bir düzenlemenin habercisi olabilir diyen Memiş, "Merkez Bankası’nın yaptığı son indirimde bunun habercisi olabilir. Hem dolar kuru yüksek hem faiz indirimi var ama borsa rekor kırıyor.” ifadelerini kullandı.