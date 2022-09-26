Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; EYT’de çözüm aşamasına gelindiğinin müjdesini vermişti. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada; asgari ücret, EYT ve vergi dilimi düzenlemelerinin yakın zamanda hayata geçeceğini belirtmişti. Milyonlarca kişinin senelerdir beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi için detaylar ortaya çıkmaya başladı. Staj sigortasının kapsam altına alınmasıyla başlangıç tarihinin geriye çekilmesi bekleniyor.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş’a göre; 2022 yılı merkezî bütçeden SGK bütçesine EYT için transfer yapılmadığından aralık ayı içerisinde TBMM’ye gelecek EYT kanun teklifi en erken 2023/Ocak ayında yürürlüğe girecektir.

2023/Ocak ayı içerisinde emeklilik başvurusunda bulunan EYT’liler 2023/Şubat ayında uzun süreden beri sabırsızlıkla bekledikleri emeklilik maaşlarına kavuşmuş olacaklardır.

STAJ YAPANLAR KAPSAM ALTINA ALINACAK

8 Eylül 1999 öncesinde staj ya da çıraklık ile ilk sigortası yapılan birçok vatandaş, çalışma hayatına 1999 sonrası başladığı için EYT kapsamına giremiyor.

Aynı şekilde sigortadan önce doğum yapan anneler borçlanma yapamazken staj yapan annelere bu hak veriliyor. Böylece staj doğum borçlanması işlemlerinde sigorta başlangıcı olarak kabul ediliyor.

Sabah’ın haberine göre; Yapılan çalışma iş hayatına staj ya da çıraklık ile başlayan vatandaşları kapsıyor. Staj ya da çıraklık sırasında kendilerine sigorta yapılan ve primleri ödenen bu vatandaşlar çalışma kapsamına giriyor.

Bu süreçte staj ya da çıraklık sigortası yapıldığında bir sigorta kartı ve numarası da veriliyor. Bu numara tüm çalışma hayatı boyunca geçerli oluyor.

Staja başlama tarihinin başlangıç sayılması halinde birçok sigortalı için erken emeklilik gündeme gelecek. EYT düşünülmediğinde bile yaş şartı 2-3 sene geri çekilebilecek.

Staj ve çıraklık çalışması sonunda bazı sigortalılar EYT kapsamına girecek. Stajını 8 Eylül 1999 öncesinde yapmış olan sigortalılar işe giriş başlangıç sayıldığında otomatik olarak EYT kapsamına girecek.

Staja başlama tarihinin başlangıç sayılması halinde birçok sigortalı için erken emeklilik gündeme gelecek. EYT düşünülmediğinde bile yaş şartı 2-3 sene geri çekilebilecek.

18 YAŞ ŞARTI BULUNUYOR

Şu anki mevzuata göre 18 yaşından önceki primler ve işe giriş tarihi fiili çalışma olduğu sürece geçerli sayılıyor. Kadınlar için 20 erkekler için 25 olan yıl şartı 18 yaşından sonra başlıyor.

Bu yüzden staj ve çıraklık tarihleri genel olarak 18 yaşından önceki dönemlere rastlıyor. Staj ve çıraklık sigortası kabul edildiğinde bu sigortalıların yıl şartları 18 yaşını doldurdukları tarihten itibaren hesaplanacak.

Yasal düzenleme yapıldığında işe giriş tarihleri otomatik olarak başlangıç olarak geçerli olacak. Ancak bunun için sürelerin de uzun vadeli sigorta kollarından olması gerekiyor.

Bu yüzden staj ve çıraklık sigortası olanlar SGK'ya başvurarak borçlanma talebinde bulunacaklar. Ardından ödenecek miktar ortaya çıkacak ve para yatırıldıktan sonra primler sisteme işlenecek ve emeklilik hesapları yeniden yapılacak.

EYT'de son durum: Kimler emekli olacak, kesinleşen formül ne? (EYT son dakika haberleri) EYT son dakika güncel haberler: Emeklilikte Yaşa Takılanlar yıl sonunun yaklaşması ile birlikte milyonların gözünü çevirdiği konular arasında yer alıyor. Son olarak Bakan Bilgin çözüm aşamasına geçildiğini ve dosya tamamlandığında bunun basın toplantısı ile duyurulacağını belirtti. Peki EYT kimleri kapsayacak, EYT'de kesinleşen formüller var mı? EYT son dakika haberleri peş peşe gelirken son durum ne? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, merak edilen sorulara cevap verdi. İşte EYT ile ilgili son gelişmeler...

İntibakla emeklinin maaş farkı kapanıyor! Yüzde 70 zam kapıda! 2000 sonrasında emekli olanın yüzü gülecek! Emeklilerin ve çalışanların haklarını iyileştirecek çalışmalar hız kazandı. EYT, vergi dilimi, sözleşmeliye kadro gibi düzenlemelerin birkaç ay içerisinde hayata geçmesi bekleniyor. Emeklilerin şartlarını iyileştirecek düzenlemelerden birisi de intibak olacak. İntibak düzenlemesiyle maaşlarda yüzde 70’e varan artış yaşanacak. Düğmeye basılan intibak düzenlemesiyle ilgili son gelişmeler…