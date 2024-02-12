ABD faizleri yükseliyor dolarda stres artıyor! Yeni haftada zirveye yakın

Dolarda son dakika… 12 Şubat dolar fiyatı 30,70’in hemen altında fiyatlanıyor. Bu seviyeler, aynı zamanda dolarda rekor noktalara da oldukça yakın. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin son iki ayın en yüksek seviyesine işaret eden 4,17’ye ulaşması ve FED üyelerinden gelen şahin mesajlar dolar üzerindeki stresi artırıyor. Analistler, “TL’de yüzde 45 politika faizi, önceki seçimden farklı olarak bir koruma kalkanı sağlıyor. Ancak ABD’den gelen veriler küresel dolar endeksinde güçlü görünümü beraberinde getiriyor. Bu anlamda bu hafta açıklanacak ABD TÜFE verisi dikkatle takip edilecek” uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalar yeni haftaya başlarken; ABD’de 10 yıllık tahvil faizleri 13 Aralıktan bu yana aşamadığı 4,17 seviyesine yükseldi. Şubat başında 3,80’e kadar gerileyen 10 yıllık faizlerde yaşanan bu yükseliş, dolar üzerinde baskı unsuru olarak öne çıkıyor. Diğer önemli gösterge olan ABD 2 Yıllık Tahvil faizlerinin de 4,50 seviyesine yaklaşması, dolarda kısa vadeli stresi artırıyor. Küresel dolar endeksi de (DXY) 104,00 seviyesinin üzerinde ve güçlü konumunu sürdürüyor.

12 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI

Beklenti üzerinde seyreden ABD ekonomik verileri ile birlikte FED üyelerinden gelen şahin tonajlı mesajlar dolar fiyatlamaları üzerinde ana belirleyici faktör olarak öne çıkıyor.

12 Şubat işlemlerinde dolar fiyatı 30,6950 seviyesinden başlangıç yaparken; Euro fiyatı da 30,1500 düzeyinde bulunuyor.

DOLAR BEKLENTİ VE HEDEF

Analistler, TCMB’nin faiz indirimlerine her ne kadar kapıyı kapatmış olsa da, şu anda yüzde 45 seviyesinde bulunan fonlama oranının uzunca bir süre orada kalacağına ve bu oranın beklenen enflasyonla uyumlu olduğuna dikkat çekiyor. Piyasaların, geçen seçimlerin ardından kurda yaşananları unutamadığını aktaran analistler, “Benzer bir reaksiyon endişesi var. Ancak o günkü şartlarla bugünkü aynı değil. En başta bugünkü para politikası çok farklı. O gün yüzde 8,5 olan faiz bugün yüzde 45” hatırlatmasında bulunuyor.

SEÇİM SONRASI DOLAR NE OLUR?

Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, Merkez Bankası’nın kontrollü ve yönetilen bir kur ile ilerlediğini belirterek “Mümkün olduğu kadar burada sert bir harekete izin vermeme gayreti devam edecek. Ancak bu mücadelede rezervi sürekli kullanırsak başka sıkıntı yaşarız. Bir de büyüme tarafı var. Rekabetçi bir kur olmaması durumunda, büyümede de bir sıkıntı yaşayabiliriz. Dolayısıyla birkaç liralık artışlar seçim sonrasında yaşanabilir. TCMB de bu durumda miktarsal sıkılaşma hamleleri ile mevduat faizlerini cazip noktaya taşıyabilir” görüşünü dile getirdi.

İKİNCİ YARIDA ENFLASYON DÜŞECEK

Tacirler Yatırım Araştırma Yönetmeni Kadirhan Öztürk de yatay seyreden dövizle ilgili ihracatçılardan gelen serzenişlere dikkat çekerek, “Enflasyonu düşürmek için dövizi biraz buralarda tutmak gerekiyor. Makro politikalar anlamında doğru para politikasını uygulayıp, mikro anlamda ihracatçılara destek verilmesi gerekiyor; ki şu anda bunla yapılıyor. Özellikle 2024 yılının ikinci yarısında maaşlara zam beklenmediği için alım gücü ve tüketimde bir miktar gerileme yaşanabilir. Böylece enflasyonun da daha etkili geri gelebileceğini görebiliriz” dedi.

İŞ DÜNYASININ KUR BEKLENTİLERİ

Bu arada İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Dövizde ani değişiklik beklentisinin ortadan kalkması gerekir. Ve enflasyonla korelasyon halinde kur artışı beklentimiz mevcut. Makul ve dengeli bir kur artışı… Enflasyonun yüzde 40 olduğu yerde kur yüzde 20 artarsa, dövizin ihracat üzerinde etkisi yoktur söylemini doğru bulmuyoruz” açıklamasında bulunmuştu.