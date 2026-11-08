ABD’nin 40 trilyon doları aşan kamu borcu ve yıllık 1,3 trilyon dolarlık devasa faiz yükü piyasaları tehdit ederken, Fiore Group CEO'su Frank Giustra’dan kritik uyarı geldi. Giustra, borç sarmalı nedeniyle ABD’nin yeni bir parasal genişlemeye gideceğini, küresel dedolarizasyon hamleleri ve merkez bankası alımlarıyla birlikte altının en güvenli varlık olacağını vurguladı.

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Madencilik yatırımcısı ve Fiore Group Üst Yöneticisi Frank Giustra, ABD ekonomisinin kontrolden çıkan kamu borcu ve doların küresel rezerv para statüsündeki zayıflamanın, yatırımcıları altın ve temel emtialara yönlendireceğini belirtti.

Giustra ayrıca önümüzdeki 5 ila 7 yıllık periyotta, bakır piyasasında %30’a varan ciddi bir arz açığı oluşabileceği uyarısında bulundu.

ABD EKONOMİSİNDE SİYASİ ÇÖZÜMSÜZLÜK

2026 New Orleans Yatırım Konferansı kapsamında Daniela Cambone’ye konuşan Giustra, 3 Kasım’da gerçekleşen ara seçimlerin Washington’daki dengeleri değiştirse dahi ülkenin yapısal ekonomik krizini çözmeye yetmeyeceğini vurguladı.

ABD'nin borç yükü altını yeniden zirveye taşıyabilir!

ABD'nin kamu borcunun 40 trilyon doları aştığını ve yılda 2 trilyon dolardan fazla arttığını belirten Giustra, iki büyük siyasi partinin de mali sorunların çözümüne yönelik yeterli irade ortaya koymadığını savundu.

FAİZ YÜKÜ TEHLİKESİ

ABD hükümetinin yıllık faiz giderlerinin yaklaşık 1,3 trilyon dolara ulaştığını aktaran Giustra, kamu borcunun ortalama faizinin yüzde 3,6'dan yüzde 5'e yükselmesi halinde bu tutarın 2 trilyon dolara çıkabileceğini öngördü.

Giustra, artan borç yükü karşısında ABD yönetiminin parasal genişlemeye yeniden başvurabileceğini ve önceki programlardan daha büyük ölçekli bir uygulamanın gündeme gelebileceğini dile getirdi.

ABD'nin borç yükü altını yeniden zirveye taşıyabilir!

ALTINA DİKKAT ÇEKTİ

Giustra, artan borç yükünün ilerleyen dönemde dolar kaynaklı bir para krizini tetikleyebileceğini savunarak, hükümetlerin finansal baskı politikalarına başvurabileceği uyarısında bulundu.

Bu kapsamda sermaye kontrolleri, tasarruf faizlerine yönelik sınırlamalar ve devlet tahvillerine talebi artıracak düzenlemelerin gündeme gelebileceğini belirtti.

Bu ortamda altının uluslararası para sistemindeki rolünün güçlenebileceğini ifade eden Giustra, özellikle Çin ve Küresel Güney ülkelerindeki merkez bankalarının dolar bağımlılığını azaltmak amacıyla altın rezervlerini artırdığına dikkati çekti.

Dünya Altın Konseyi'nin 2026 üçüncü çeyrek Altın Talep Eğilimleri raporuna göre, merkez bankaları ve diğer resmi kuruluşlar söz konusu dönemde rezervlerine net 321 ton altın ekledi. Bu miktar, yıllık bazda yüzde 42 artışa işaret ederken 2024'ün son çeyreğinden bu yana en yüksek üç aylık alım olarak kaydedildi.

ABD'nin borç yükü altını yeniden zirveye taşıyabilir!

Yılın ilk 9 ayında merkez bankalarının altın alımı 675 tona ulaşarak 2025'in aynı dönemine göre yüzde 6 arttı. Altın talebinin toplamı ise üçüncü çeyrekte 1.369 ton oldu.

Cnbc-e'nin haberine göre Giustra, fiziki altının ülkeler arasında ticaretin mutabakatında kullanılabileceğini belirterek, Çin'in Hong Kong başta olmak üzere farklı bölgelerde fiziki altın kasaları geliştirmesine işaret etti. Malezya, Singapur, Riyad, Dubai ve İsviçre'nin de bu tür altyapılar için değerlendirilebilecek merkezler arasında bulunduğunu söyledi.

Bireysel yatırımcılar açısından fiziki altını finansal ürünlere tercih ettiğini belirten Giustra, gümüşü ise sanayi kullanımının yanı sıra hisse senedi yatırımları açısından da fırsat olarak değerlendirdi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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