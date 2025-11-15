Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yıl sonunda 358 bin konut, 31 bin 307 iş yeri, 62 bin 817 köy evi olmak üzere 452 bin 983 teslimata ulaşılacağını ve deprem bölgesinin imarının tamamlanacağını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, asrın inşa çalışmaları kapsamında 45 bin 342 ev ve iş yerini daha tamamladı. 350 bininci konutun teslim töreni için, ağır yıkımın izlerinin silindiği Adıyaman’da bugün düzenlenecek tören öncesinde açıklama yapan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum “Memleket Aşkıyla 350 bin Yuva Tamam” sloganıyla düzenlenecek törenle teslimat sayısının 350 bin 178’e yükseleceğini ifade etti.

Törende en büyük teslimat 21 bin 760 konut ile Malatya’da gerçekleşecek. Hatay’daki teslimat sayısı ise 100 bine yaklaşacak. Adıyaman’da ise 43 bin konut teslim edilecek. Saatte 23, günde 550 konut üretim hızıyla devam eden çalışmalar kapsamında bugün gerçekleşecek törenle Malatya’da 21 bin 760, Hatay’da 11 bin 320, Kahramanmaraş’ta 6 bin 523, Gaziantep’te 3 bin 834, Şanlıurfa’da 644, Adıyaman’da 376, Elazığ’da 354, Osmaniye’de 214, Tunceli’de 97, Sivas’ta 79, Bingöl’de 62, Diyarbakır’da 50, Kayseri’de 15, Adana’da 14 olmak üzere toplam 45 bin 342 bağımsız bölüm daha teslim edilecek. Böylece deprem bölgesinde teslim sayıları 286 bin 708’i konut, 12 bin 189’u iş yeri, 51 bin 281’i köy evi olmak üzere toplam 350 bin 178’e yükselecek.

Yıl sonuna kadar bu sayı 358 bin 859’u konut, 31 bin 307’si iş yeri, 62 bin 817’si köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983’e yükselecek ve deprem bölgesinde yürütülen inşa ve ihya çalışmaları tamamlanmış olacak.

ASRIN İNŞASINA DEVAM

Yıl sonuna kadar 453 bin konutun teslim edileceğini söyleyen Bakan Kurum “Bugün de yeni 50 bin ailemizin daha yuvasına kavuşma heyecanına hep birlikte şahitlik edeceğiz. Asrın Felaketi’ne karşı Asrın İnşası deprem bölgesinde olanca hızıyla devam ediyor. Afetzede kardeşlerimize 6 Şubat sabahı verdiğimiz sözü sadakatle bağlı olarak 200 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimizle tutmaya gayret ediyoruz. 6 Şubat’ta 11 ilimizi ayağa kaldıracağız dedik ve o güne çok az kaldı. Biz bütün umutların yeşereceği, deprem bölgesindeki tüm vatandaşlarımızın huzurlu, mutlu ve güvenli yuvalarına kavuşacağı o güne çok az kaldı. Yuvasına kavuşmayan tek bir kardeşimiz kalmayacak, yine iş yerini açmayan tek bir vatandaşımız kalmayacak dedik ve artık gün sayıyoruz” dedi.

PROJEYE 3 MİLYON BAŞVURU

Bakan Kurum, 500 bin sosyal konut projesinin de halktan büyük teveccüh gördüğünü belirterek “5. günde 2 milyon 879 bin geçerli başvuru yani yaklaşık 3 milyon başvuru oldu. İlk teslimlerimizi deprem bölgesine yapacağız. Tahmini deprem bölgesi için 2026’da teslim yaparız” dedi.

Sosyal konutların 100 bin tanesinin İstanbul’da inşa edileceğini kaydeden Kurum, buna ek olarak 15 bin kiralık konutun da şehre kazandırılacağını sözlerine ekledi.

SİNEM ERYİLMAZ

