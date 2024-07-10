AK Parti, asgari ücrete zam tartışmalarına son noktayı koydu

TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından milyonlarca işçi asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı konusunu merak etti. AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, asgari ücret tartışmalarına son noktayı koyarak, zamla ilgili herhangi bir çalışma yapılmadığını dile getirdi. Öte yandan Güler, en düşük emekli maaşına seyyanen zam yapılmasının mümkün olmadığını belirtti.

Emekli zammı için kritik toplantı! Yılmaz, Şimşek, Güler ve Elitaş bir araya geliyor

Emekli zammı için kritik toplantı! Yılmaz, Şimşek, Güler ve Elitaş bir araya geliyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte emekli ve memurlara yapılacak ara zam netlik kazanırken, milyonlarca işçi asgari ücret için yeni bir düzenleme bekledi.

EMEKLİ MAAŞI VE ASGARİ ÜCRET DEĞERLENDİRMESİ

AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, TBMM'de partinin basına kapalı gerçekleştirdiği toplantının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayarak asgari ücret ve en düşük emekli maaşına yönelik değerlendirmede bulundu.

"BÖYLE BİR BEKLENTİ OLMASIN"

Asgari ücrete yönelik zam tartışmalarına açıklık getiren AK Partili Güler, "Bugün veya yarın emekli maaşlarına düzenlemeyle ilgili toplantı yapacağız. Asgari ücretle ilgili ara zam çalışmamız yok. Böyle bir beklenti olmasın" sözlerini sarf etti.

EMEKLİLERE SEYYANEN ZAM AÇIKLAMASI

Seyyanen zam ya da en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasının mümkün olmadığını belirten Güler, "Arkadaşlar diyor ya 'AB ülkelerinde böyle bir asgari ücret, emekli maaşı yok.' Peki hangi AB ülkesinde 42 yaşında emekli var?" dedi.