Akaryakıta bir büyük zam daha! Litresi 55 lirayı aşacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Temmuz 2025 12:43 - Güncelleme: 7 Temmuz 2025 12:58 - Güncelleme:

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3 Temmuz'da gelen ÖTV zammının ardından akaryakıta bir zam daha geliyor. 9 Temmuz tarihinden itibaren motorinin fiyatında büyük bir artış olacak. Zammın ardından motorinin litresi 55 lirayı aşacak...

Geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon rakamlarının ardından akaryakıtta ÖTV güncellemesi olmuştu. 3 Temmuz tarihinden itibaren benzin 2 lira 26 kuruş, motorin 2 lira 12 kuruş, otogaz ise 97 kuruş zamlandı. ÖTV zammının ardından akaryakıta bir zam daha geliyor. İlgili Haber Faizsiz kredide limit 85 bin TL'ye çıktı! İşte banka banka güncel tutarlar MOTORİNE ZAM GELİYOR Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 9 Temmuz Çarşamba gününden itibaren motorinin fiyatı 1 lira 70 kuruş artacak. Zammın ardından motorinin litresi yeniden 55 lirayı aşacak. 7 TEMMUZ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI Şehir Benzin Motorin Otogaz İstanbul Avrupa 51,19 52,36 26,06 İstanbul Anadolu 51,05 52,25 25,46 Ankara 51,87 53,22 25,96 İzmir 52,19 53,55 25,91 AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR? Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mesut Şahin