Akaryakıta bir büyük zam daha! Litresi 55 lirayı aşacak
3 Temmuz'da gelen ÖTV zammının ardından akaryakıta bir zam daha geliyor. 9 Temmuz tarihinden itibaren motorinin fiyatında büyük bir artış olacak. Zammın ardından motorinin litresi 55 lirayı aşacak...
Geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon rakamlarının ardından akaryakıtta ÖTV güncellemesi olmuştu. 3 Temmuz tarihinden itibaren benzin 2 lira 26 kuruş, motorin 2 lira 12 kuruş, otogaz ise 97 kuruş zamlandı. ÖTV zammının ardından akaryakıta bir zam daha geliyor.
MOTORİNE ZAM GELİYOR
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 9 Temmuz Çarşamba gününden itibaren motorinin fiyatı 1 lira 70 kuruş artacak. Zammın ardından motorinin litresi yeniden 55 lirayı aşacak.
7 TEMMUZ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
|Şehir
|Benzin
|Motorin
|Otogaz
|İstanbul Avrupa
|51,19
|52,36
|26,06
|İstanbul Anadolu
|51,05
|52,25
|25,46
|Ankara
|51,87
|53,22
|25,96
|İzmir
|52,19
|53,55
|25,91
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.