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Haberler > Ekonomi > Akaryakıta bir büyük zam daha! Litresi 55 lirayı aşacak

Akaryakıta bir büyük zam daha! Litresi 55 lirayı aşacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Akaryakıta bir büyük zam daha! Litresi 55 lirayı aşacak
AKARYAKIT, ZAM, ENFLASYON, ÖTV, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

3 Temmuz'da gelen ÖTV zammının ardından akaryakıta bir zam daha geliyor. 9 Temmuz tarihinden itibaren motorinin fiyatında büyük bir artış olacak. Zammın ardından motorinin litresi 55 lirayı aşacak...

Geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon rakamlarının ardından akaryakıtta ÖTV güncellemesi olmuştu. 3 Temmuz tarihinden itibaren benzin 2 lira 26 kuruş, motorin 2 lira 12 kuruş, otogaz ise 97 kuruş zamlandı. ÖTV zammının ardından akaryakıta bir zam daha geliyor.

MOTORİNE ZAM GELİYOR 

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 9 Temmuz Çarşamba gününden itibaren motorinin fiyatı 1 lira 70 kuruş artacak. Zammın ardından motorinin litresi yeniden 55 lirayı aşacak. 

Akaryakıta bir büyük zam daha! Litresi 55 lirayı aşacak - 1. Resim

7 TEMMUZ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 

ŞehirBenzinMotorinOtogaz
İstanbul Avrupa51,1952,3626,06
İstanbul Anadolu51,0552,2525,46
Ankara51,8753,2225,96
İzmir52,1953,5525,91

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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