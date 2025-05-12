Akaryakıta çifte zam! İşte benzin ve motorinin güncellenecek yeni fiyatları
Ekonomi Haberleri
Editör: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış daha kapıda. Küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle benzin ve motorin fiyatlarında zam yapılması bekleniyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 14 Mayıs 2025 Çarşamba gününden itibaren benzine 1 lira 50 kuruş, 15 Mayıs 2025 Perşembe gününden itibaren ise motorine 1 lira 30 kuruş zam gelmesi öngörülüyor.
Zamların ardından litre başına fiyatların şu seviyelere çıkması bekleniyor:
|Şehir
|Benzin (TL)
|Motorin (TL)
|İstanbul
|46,77 TL
|45,50 TL
|Ankara
|47,40 TL
|46,32 TL
|İzmir
|47,74 TL
|46,65 TL
Akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki gelişmelere paralel olarak önümüzdeki günlerde yeniden güncellenebilir.