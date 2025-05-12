Akaryakıta çifte zam! İşte benzin ve motorinin güncellenecek yeni fiyatları

Editör: Türkiye Gazetesi 12 Mayıs 2025 17:11 - Güncelleme: 12 Mayıs 2025 17:31 - Güncelleme:

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış daha kapıda. Küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle benzin ve motorin fiyatlarında zam yapılması bekleniyor.