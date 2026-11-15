PwC Türkiye’nin Efsane Cuma araştırmasına göre kasım indirimlerinde alışveriş yapmayı planlayanların oranı yüzde 94’e yükseldi. Ancak tüketiciler bu yıl daha temkinli davranıyor. İndirimleri geçmiş fiyatlarla karşılaştıran, farklı sitelerden araştıran ve alışveriş öncesinde yapay zekâya başvuranların sayısı artıyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

PwC Türkiye’nin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği “Efsane Cuma” araştırması, kasım ayı indirimlerine ilginin güçlenmeye devam ettiğini ancak tüketicilerin alışveriş kararlarını daha planlı ve kontrollü verdiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre Türkiye’de Efsane Cuma döneminde alışveriş yapmayı planlayanların oranı 2025’te yüzde 87 iken bu yıl yüzde 94’e yükseldi. Tüketicilerin yüzde 27’si kasım ayından önce, yüzde 34’ü ise kasım ayının ilk üç haftasında alışverişlerini planlamaya başladığını belirtiyor.

Araştırmaya göre tüketiciler farklı kaynaklardan fiyat araştırması yapıyor. Fiyat karşılaştırma veya fırsat sitelerinden yararlananların oranı 2024’te yüzde 32 iken bu yıl yüzde 43’e yükseldi.

Alışverişte temkinliyiz: İndirim aldatmacasına karşı fiyatları daha çok kıyaslıyoruz

Tüketicilerin yüzde 39’u ise ürün yorumları ve tüketici forumlarından yararlanıyor. Araştırmaya göre Türkiye’de tüketicilerin yüzde 54’ü bir ürünün gerçekten indirimde olup olmadığını anlamak için ürünün geçmiş fiyatlarını inceliyor.

Yüzde 50’si fiyat karşılaştırma sitelerini kullanırken, yüzde 46’sı ürünü farklı perakendecilerdeki fiyatlarla karşılaştırıyor. İndirimin gerçekliğini herhangi bir yöntemle kontrol etmediğini söyleyenlerin oranının yalnızca yüzde 3 olması, tüketicinin kampanya mesajını doğrudan kabul etmek yerine farklı kaynaklardan doğrulamayı tercih ettiğini gösteriyor.

Alışverişte temkinliyiz: İndirim aldatmacasına karşı fiyatları daha çok kıyaslıyoruz

“ALIŞVERİŞ YAPACAĞIM” DİYENLERİN ORANI AZALDI

Araştırmaya göre tüketiciler bu yıl alışverişte daha temkinli bir duruş sergiliyor. Türkiye’de geçen yıla kıyasla reel olarak daha fazla harcama yapmayı planlayanların oranı 2025’te yüzde 47 iken 2026’da yüzde 39’a geriledi. Daha az harcama yapacağını söyleyenlerin oranı ise yüzde 13’ten yüzde 20’ye yükseldi.

Alışverişte temkinliyiz: İndirim aldatmacasına karşı fiyatları daha çok kıyaslıyoruz

YAPAY ZEKÂ KULLANIMI ARTIYOR

Araştırmaya göre Türkiye’de alışveriş öncesi yapay zekâ kullanım oranı bir yılda yüzde 13’ten yüzde 20’ye yükseldi. Tüketicilerin yüzde 33’ü ürünlerin özelliklerini veya değerlendirmelerini karşılaştırmak, yüzde 29’u indirimin gerçek olup olmadığını kontrol etmek, yüzde 27’si ise ihtiyaçlarına uygun ürünleri bulmak amacıyla yapay zekâ kullanıyor. Bununla birlikte tüketiciler satın alma üzerindeki kontrolü elinde tutmayı tercih ediyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala