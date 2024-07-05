Altı ayda teslim alınmayanlar elden çıkarılacak! ‘Yediemin’deki araçların satışı kolaylaştırılıyor

AK Parti’nin TBMM Başkanlığına sunduğu 9’uncu Yargı Paketi’nde Karayolları Trafik Kanunu’nda da değişiklik yapılıyor. Yediemin otoparklarında bekleyen araçların sicilinde yer alan ‘satılamaz, devredilemez, haciz, ihtiyati haciz, rehin gibi şerhler’ sebebiyle satış işlemleri kısa sürede tamamlanamıyor.

HABER MERKEZİ, ANKARA - AK Parti’nin TBMM Başkanlığına sunduğu 9’uncu Yargı Paketi’nde Karayolları Trafik Kanunu’nda da değişiklik yapılıyor. Buna göre, herhangi bir sebeple trafikten menedilen ve sahiplerine ulaşılamayan araçlar kısa sürede satılarak ekonomiye kazandırılacak.

Yediemin otoparklarında bekleyen araçların sicilinde yer alan ‘satılamaz, devredilemez, haciz, ihtiyati haciz, rehin gibi şerhler’ sebebiyle satış işlemleri kısa sürede tamamlanamıyor. Yeni yapılan düzenleme ile bu şerhleri koyan kurumlara araçların satışı bildirilecek, satış işlemi ile birlikte de şerhler kaldırılacak. Ayrıca, işlem yapılacak aracın tanıtımına yarayan şasi veya motor seri numaralarının bulunmaması durumunda bu eksiklikler satış işlemini gerçekleştirecek kurum tarafından tamamlanarak araç satışa hazır hâle getirilecek. Satış konusu aracın vergi, ceza veya prim gibi borçları, satıştan önceki sahibine ait olacak, aracın mülkiyeti satın alan kişiye bütün borç ve yüklerinden ari olarak geçecek.

BEŞ SENE SÜRE TANINIYOR

Araçların satışlarının kolaylaştırılması ile hem bu araçların ekonomik değerlerini yitirmesinin hem de hak sahiplerinin daha fazla mağdur olmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Yeni düzenlemeye göre satıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde müracaat hâlinde nemalarıyla birlikte bu satıştan elde edilen para hak sahiplerine ödenecek. Beş sene içinde herhangi bir müracaatın olmaması hâlinde söz konusu bedeller hazineye irat kaydedilecek.

15 BİN ARAÇ VAR

AK Parti kaynakları, “Yıllardır bu otoparklarda bekleyen araçlar var. Ne sahipleri bulunabiliyor, ne de sahipleri gelip teslim alıyor. Güneşin, karın, yağmurun altında çürüyorlar. Ekonomik değerlerini yitiriyorlar. Bunun önüne geçmek için, araçların kısa sürede satılmasına yönelik adım atılıyor” dedi. Yasa teklifinin etki analizinde yediemin otoparklarında satılmayı bekleyen 15 bin civarında araç bulunduğu belirtildi.

BEŞ YIL İÇİNDE ALINMAZSA...

Trafikten men edilerek alıkonulan araçlardan, yediemin otoparklarında bulunup da sahipleri tarafından altı ay içinde teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan araçların satış usulü kolaylaştırılıyor. Satışın hızlandırılması için araç üzerindeki şerhler kaldırılacak. Beş yıl içinde satış parası teslim alınmazsa, hazineye gelir kaydedilecek

TOGG İLK YARIDA PAZAR LİDERİ

Türkiye’de ocak-haziran döneminde, ‘tam elektrikli’ otomobil satışı yüzde 223,1 artışla 35 bin 636 adet oldu. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,6’dan yüzde 7,7’ye yükseldi. ODMD verilerine göre, elektrikli otomobil markaları arasında yükselişi devam eden Togg, yılın ilk yarısında da pazar liderliğini sürdürdü. Togg, yılın ilk 6 aylık döneminde 13 bin 21 adetlik satışla en yakın rakibine 9.213 adet fark attı. Bu dönemde Togg’un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 36,53 olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 808 adet Togg T10X satışı gerçekleşmişti. Elektrikli otomobil pazarına marka bazlı bakıldığında ocak-haziran döneminde Togg’un ardından satışlarda 3.808 adetle BMW ve 3.082 adetle de Tesla sıralandı. Haziran ayına bakıldığında ise 8.032 adetlik tam elektrikli otomobil pazarında Tesla 2.670 satışla birinci, Togg 1.733 satışla ikinci ve BMW 823 satışla üçüncü oldu.