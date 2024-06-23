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Yediemin otoparkı cayır cayır yanıyor! Alevler araçları tutuşturdu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yediemin otoparkında yangın çıktı. Cayır cayır yanan otoparkta alevler araç parçalarına sıçradı.

Türkiye'nin dört bir yanı alevlere teslim oldu. Tarım ve ormanlık alanlarda çıkan yangınlar yaşam alanlarını da etkilemeye başladı. Şanlıurfa'da yediemin otoparkında yangın çıktı. Yangında bazı araçlar tutuştu.

YEDİEMİN OTOPARKINDA YANGIN

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yediemin otoparkında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Suruç ilçesi Aligör Mahallesi yakınlarındaki yediemin otoparkında meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle otoparkın içerisindeki otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle ilerleyen yangın, bazı araç parçalarının tutuşmasına neden oldu.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangının araçlara sıçramadan söndürülmesi için çalışma başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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