Altın ve dolar için kritik hafta! Gözler Fed faiz kararı ve Başkan Powell'da

FED 2024 yılının ilk faiz kararını çarşamba günü TSİ 22:00’de açıklayacak. FED’in yüzde 5,50 seviyesinde bulunan faizi sabit tutma beklentisi, piyasadaki fiyatlamalara dahil. Ancak Başkan Powell’ın mart ayına dair vereceği mesajlarda “güvercin ton” öne çıkarsa; ons altında yükseliş ve dolar endeksi ile ABD tahvil faizlerinde gerileme söz konusu olabilir. Bu hafta cuma günü açıklanacak ABD Tarım Dışı İstihdam verisi de FED politikalarının seyri ile birlikte altın ve dolar cephesinde dikkatle takip edilecek.

ÖMER FARUK BİNGÖL'ÜN HABERİ - Küresel piyasaların büyük bir dikkatle takip ettiği ABD Merkez Bankası (FED), 2024 yılının ilk faiz kararını bu hafta açıklayacak. FED Para Politikası Kurulu (FOMC) üyeleri 30-31 Ocak tarihlerinde toplanacak. Faiz kararı ise çarşamba günü TSİ 22:00’de belli olacak. FED’in faiz oranlarını yüzde 5,50 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Bu beklenti, piyasalarda fiyatlamalara dahil olmakla birlikte; açıklanacak faiz kararının ardından FMOC basın toplantısında FED Başkanı Jerome Powell’ın, geleceğe dair sunacağı projeksiyonlar daha önemli olacak.

FED NE ZAMAN FAİZ İNDİRİR?

Özellikle “FED faiz indirimlerine ne zaman başlar” sorusu piyasalar tarafından merak ediliyor. Bu sebeple şimdiden “FED’in mart ayındaki faiz kararı ne zaman”, “FED mart ayında faiz indirir mi?” sorularının da cevapları aramaya başlandı. Yaklaşık 1 ay önce yüzde 70-80 bandında olan mart ayına dair faiz indirim beklentisi, son günlerde yüzde 50’nin altına gerilemiş durumda.

FED FAİZİ SABİT TUTARSA NE OLUR?

Yeni haftada rakamlara bakıldığında;

-ABD 2 yıllık tahvil faizleri 4,34 ve 10 yıllık tahvil faizleri 4,12 seviyesinde bulunuyor. Her iki faiz oranı da yıl başından bu yana yükseliş eğiliminde hareket etti ve daha güçlü dolar fiyatlamaları da beraberinde geldi.

-Dolar endeksine (DXY) bakıldığında ise 29 Ocak haftasına 103,50 seviyesine yakın değerlerden başladığı görülüyor. Dolar endeksinin son 2 haftalık süreçte 102,80 – 103,80 gibi dar bir aralıkta hareket ettiği görülüyor.

-Altının ons fiyatı ise Orta Doğu’da artan gerilimin de etkisiyle birlikte yeni haftaya yükselişle başladı ve 2050 dolar seviyesine yaklaştı.

FED’in çarşamba akşamı beklentilere paralel olarak faizleri sabit tutması, fiyatlamalara büyük ölçüde dahil. Bu sebeple söz konusu kararın, piyasalarda ciddi bir hareketliliğe sebep olması beklenmiyor.

FED FAİZ İNDİRİMİ SİNYALİ VERİRSE NE OLUR?

Ancak Başkan Powell tarafından yapılacak açıklamalarda, “FED, mart ayında ilk faiz indirimine daha yakın” şeklinde bir sinyal öne çıkarsa; bu durumda ABD Tahvil faizleri ve dolar endeksinde gerileme ve ons altın fiyatlarında yukarı eğilim isteğinin arttığı görülebilir.

FED KARARI İLE ALTIN FİYATLARI HEDEF/BEKLENTİ

FED’in mart ayına dair “güvercin” mesaj vermesi halinde ons altın tarafında; ABD dolarının (DXY) ve ABD tahvil faizlerinin gerilemesine de bağlı olarak, hafta boyunca 2070-2080 dolar seviyelerinin direnç olarak öne çıkması beklenebilir. Aşağıda ise 2015 dolar seviyesinin önemli bir destek olarak takip edilmesi gerekiyor.

FED KARARI İLE DOLAR HEDEF/BEKLENTİ

Ana senaryoda “FED’in ocak ayında faizleri sabit tutacağı” ve “yılın ilk yarısında da bir şekilde faiz indirimlerine başlayacağı” beklentisi hâkim olduğundan dolayı, ABD dolarında da küresel olarak daha zayıf beklentiler öne çıkıyor. Bu beklentilerden dolayı 14 Kasım’dan bu yana geride kalan yaklaşık 10 haftalık süreçte, dolar endeksinin 104,50 seviyesinin altında olduğu görülüyor. “Güvercin FED” fiyatlamalarının öne çıkması halinde DXY’de ilk etapta 102,00 seviyesine varabilecek geri çekilmelerin yaşanması da muhtemel gözüküyor. ABD tahvil faizleri de tahvile gelebilecek alımlardan dolayı gerileme eğilimine girebilir. Özellikle 10 yıllık ABD Tahvil faizinde 4,00 seviyesinin altına inilmesi, “daha zayıf dolar” beklentisinin de işaretlerini verebilir.

Dolar/TL tarafında ise TCMB’nin son faiz kararının ardından, yeni haftaya 30,34-30,35 bandında başlandığı görülüyor. Yatay-yukarı eğilimin devam ettiği dolar/TL tarafında kısa vadede 30,00 seviyesinin destek, 31,00 seviyesinin ise direnç olarak öne çıkması bekleniyor. “Güvercin FED” senaryosunun ağırlık kazanması ve TCMB’nin sıkı para politikası uygulaması dolar/TL tarafında kısa vadede dengelenmenin de oluşmasına katkı sağlamaya devam ediyor.

BU HAFTA BU VERİLERE DİKKAT

Bu hafta açıklanacak veriler de piyasaların takibinde olacak. ABD Merkez Bankasının para politikası ve faiz kararlarını belirlerken baktığı en önemli verilerden biri olan Tarım Dışı İstihdam verisi 2 Şubat Cuma günü açıklanacak. Ocak ayında istihdamın 173 bin artması bekleniyor. Bir önceki ay istihdamda 216 bin artış yaşanmıştı. İstihdamda beklenti dahilinde ya da beklenti altında gelecek rakamlar “daha zayıf dolar” ve “daha kuvvetli altın” fiyatlamalarını beraberinde getirebilir. Beklentiyi aşan bir istihdam artışı ise rakamlarda kısa vadeli olarak “dolarda güçlenme” ve “altın fiyatlarında baskı” şeklinde kendini gösterebilir.

ABD tarafında dikkatle takip edilmesi gereken diğer veriler şunlar:

-ADP Özel Sektör İstihdam Verisi – 31 Ocak Çarşamba (Beklenti: 135 bin / Önceki: 164 bin)

-Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları – 1 Şubat Perşembe (Beklenti: 210 bin / Önceki: 214 bin)

Bu verilerin de beklenti dahilinde gelmesi ya da beklenti altında kalması halinde “daha güvercin FED” fiyatlamalarının ağırlık kazanması beklenebilir.