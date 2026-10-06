Altın yatırımcısının gözü bu kararda! Prof. Dr. Murat Ferman iki ihtimali açıkladı
Altın fiyatlarındaki yükseliş, yatırımcılara “Devamı gelecek mi?” sorusunu sordurdu. TGRT Haber canlı yayınında konuşan Ekonomist Prof. Dr. Murat Ferman, altının yönünü etkileyebilecek kritik karara dikkat çekerek iki ihtimali anlattı. Geçen yılki kazançların tekrarlanmasını bekleyenleri de uyaran Ferman, birikimlerini altında değerlendirenlere önemli mesajlar verdi.
ALTINDA YÜKSELİŞİN DEVAMI GELECEK Mİ?
Altın fiyatlarının yeniden yukarı yönelmesiyle birlikte gözler yükselişin kalıcı olup olmayacağına çevrildi.
Ekonomist Prof. Dr. Murat Ferman, altındaki hareketliliği değerlendirirken doların gücü, petrol ihtiyacı ve faiz kararlarının birlikte izlenmesi gerektiğini anlattı.
Değerlendirmelerinin yatırım tavsiyesi olmadığını belirten Ferman, altının seyrini yalnızca kendi piyasasındaki gelişmelerin belirlemediğine dikkat çekti.
ALTININ NEFESİNİ KESEN ETKİ: GÜÇLÜ DOLAR
Ferman, doların güçlendiği dönemlerde altının baskı altında kaldığını belirterek son dönemdeki hareketleri “güçlü dolar sendromu” üzerinden değerlendirdi.
“Ne zaman dolar güçlense veya güçlü dolar sendromu ortaya çıksa altının nefesi kesiliyor.”
Doların yanı sıra ABD devlet tahvillerinin getirilerine de işaret eden Ferman, bu araçların yatırımcılar açısından cazip hale gelmesinin altına yönelimi etkileyebildiğini anlattı. Güçlü dolar etkisi sürdükçe altın üzerindeki baskının da devam edebileceğini ifade etti.
ALTIN GÜVENLİ LİMAN ÖZELLİĞİNİ KAYBETTİ Mİ?
Prof. Dr. Murat Ferman, fiyatlardaki düşüşün altının güvenli liman özelliğini kaybettiği anlamına gelmediğini belirtti. Ancak yatırımcıların güvenli liman arayışında tek seçeneğinin altın olmadığını vurguladı.
“Güvenli liman olma konusunda altın hâlâ şapkasını kaybetmiş değil. Tahtın tek oturanı değil.”
Altının ihtiyaç duyulduğunda hızla nakde çevrilebildiğine dikkat çeken Ferman, nakit ihtiyacı artan yatırımcıların bu nedenle altınlarını satabildiğini ifade etti.
Ferman’ın değerlendirmesine göre, jeopolitik gerilimlerin arttığı dönemlerde de bu satışlar görülebiliyor. Dolayısıyla gerilimin tırmanması, altın fiyatlarının sürekli yükseleceği anlamına gelmiyor.
DÜNYADA DÜŞERKEN TÜRKİYE’DE NEDEN YÜKSELEBİLİYOR?
Ferman, Türkiye’de altın fiyatlarını takip edenlerin ons fiyatıyla gram altın arasındaki farkı da dikkate alması gerektiğini belirtti. Ferman, Dünya piyasalarında ons altının dolar, Türkiye’de ise gram altının TL üzerinden izlendiğini hatırlattı.
Dolar/TL kurundaki değişimler nedeniyle uluslararası piyasalardaki hareket ile Türkiye’deki fiyatların zaman zaman farklı yönlere gidebildiğini anlatan Ferman, dünyada altın gerilerken Türkiye’de gram fiyatının yükselebildiğine dikkat çekti.
Türkiye’de altının kuşaklar boyunca birikimleri ve satın alma gücünü korumak amacıyla tercih edildiğini söyleyen Ferman, yatırımcıların beklentilerini de bu çerçevede değerlendirdi.
GEÇEN YILKİ KAZANÇLARI BEKLEYENLERE UYARI
Ferman’ın dikkat çektiği başlıklardan biri, geçmişteki hızlı yükselişin yeniden yaşanacağı beklentisi oldu. Önceki dönemde elde edilen yüksek kazançların, yatırımcıların bugünkü kararlarında etkili olabildiğini belirtti.
Ferman, geçen yıl görülen olağanüstü yükselişin birdenbire tekrarlanmasının beklenmemesi gerektiğini vurguladı.
Ferman, bu döneme ilişkin yaklaşımını “Eldeki altını, parayı, serveti, birikimi koruma zamanıdır” sözleriyle anlattı.
Kısa sürede yüksek kazanç arayışı yerine mevcut birikimlerin korunmasına dikkat çeken Ferman, özellikle kısa vadeli işlemler konusunda uyarıda bulundu.
KREDİ KARTIYLA ALTIN ALIP SATANLARA MESAJ
Kredi kartıyla altın alıp dönem sonunda satarak kazanç elde etme düşüncesini de değerlendiren Ferman, 2026’nın küçük fiyat farklarından yararlanarak yapılan kısa vadeli al-sat işlemleriyle sonuç alınabilecek bir dönem olmadığını savundu.
Altına yönelmeyi tercih edenlerin tek seferde büyük işlemler yapmak yerine kademeli hareket etmesine ve birikimlerini farklı varlıklara dağıtmasına işaret etti.
“Kademeli alım, kademeli satım, ufak ufak alım, ufak ufak satım ve varlıklarını değişik sepetlere dağıtma.”
FİYAT DÜŞERKEN SATIP YÜKSELİRKEN ALIYORUZ
Ferman, yatırımcı davranışlarına ilişkin yaptıkları araştırmalardan da söz etti. Türkiye’de altın fiyatları düşerken satışa, yükselirken ise alıma yönelenlerin bulunduğunu belirtti.
“Türkiye’de enteresan, altın fiyatları düşerken millet satıyor, yukarı çıkarken alıyor.”
Bu davranışın iktisadın ucuzken alıp pahalıyken satma yaklaşımıyla ters düştüğünü anlatan Ferman, fiyat hareketleri karşısında verilen tepkilere dikkat çekti.
Altında yalnızca yükseliş beklentisinin değil, hangi seviyede ve nasıl işlem yapıldığının da yatırımcı açısından önem taşıdığını vurguladı.
PETROL VE KIŞ ETKİSİNE DİKKAT ÇEKTİ
Altının geleceğini değerlendirirken enerji ihtiyacına da değinen Ferman, jeopolitik gerilimler ve petrol riskinin yakından izlenmesi gerektiğini söyledi. Yaklaşan kışla birlikte nakit ihtiyacının altın satışlarını gündeme getirebileceğini anlattı.
“Kışın altını yakıp ısınamazsınız.”
Altının gerektiğinde bozdurularak nakde çevrildiğini hatırlatan Ferman, enerji alımlarının finansmanı için de bu yola başvurulabildiğini belirtti.
Bununla birlikte, düzeltme hareketleri yaşansa da üç ila altı aylık döneme ilişkin genel yön değerlendirmesinin yukarı olduğunu söyledi. Bu beklentinin seyrinde ise FED’in atacağı adımların belirleyici olacağına dikkat çekti.
FED KARARI İÇİN İKİ AYRI İHTİMAL
Ferman, altının önündeki iki ihtimali ABD Merkez Bankasının faiz kararı üzerinden anlattı. Faiz artışının altın üzerinde yeniden baskı oluşturabileceğini ifade etti:
“FED faiz arttırırsa altının soluğu kesilir.”
Faizin sabit tutulması halinde ise farklı bir görünüm oluşabileceğini söyleyen Ferman, bu senaryoda yükseliş eğiliminin yıl sonuna kadar devam edebileceğini belirtti.
“Pas geçerse altın yine yukarı yönlü sene sonuna kadar devam eder. Aralık ayındaki FED kararını bekler.”