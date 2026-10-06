Altın yatırımcısının gözü bu kararda! Prof. Dr. Murat Ferman iki ihtimali açıkladı

FİYAT DÜŞERKEN SATIP YÜKSELİRKEN ALIYORUZ

Ferman, yatırımcı davranışlarına ilişkin yaptıkları araştırmalardan da söz etti. Türkiye’de altın fiyatları düşerken satışa, yükselirken ise alıma yönelenlerin bulunduğunu belirtti.

“Türkiye’de enteresan, altın fiyatları düşerken millet satıyor, yukarı çıkarken alıyor.”

Bu davranışın iktisadın ucuzken alıp pahalıyken satma yaklaşımıyla ters düştüğünü anlatan Ferman, fiyat hareketleri karşısında verilen tepkilere dikkat çekti.

Altında yalnızca yükseliş beklentisinin değil, hangi seviyede ve nasıl işlem yapıldığının da yatırımcı açısından önem taşıdığını vurguladı.