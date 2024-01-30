Altında fırtına öncesi sessizlik! İslam Memiş "Haftayı ikiye ayırın" sözleriyle uyardı

Krizlerden destek bulan altın fiyatları geçen hafta düşük seviyelerinden toparlandı. Altının yoğun veri haftasına da yükselişle başlamasının ardından İslam Memiş'ten yatırımcılara dikkat çeken bir uyarı geldi. Yatırımcıların Fed haftasını 'ikiye ayırması' gerektiğini söyleyen Memiş, faiz kararı açıklanana kadar gram altının alım fırsatı sunduğunu belirtti.

Ons altın, Orta Doğu'da ABD üslerine yönelik saldırılar, İsrail-Hamas arasında devam eden çatışmalar ve Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemilerin hedef almasından destek buldu. Altın fiyatlarının düşük seviyelerden toparlanmasının ardından birçok yatırımcı, mevcut fiyatların alım fırsatı sunup sunmadığını merak etmeye başladı. Son yükselişe rağmen uzmanlar, altın için asıl gelişmenin yarınki Fed faiz kararı ile yaşanacağını belirtiyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Ocak ayı faiz kararını yarın akşam saat 22.00 civarında açıklayacak. Fiyatların hangi yöne gideceği merak konusu olurken, Finans Uzmanı İslam Memiş, konu ile ilgili bir değerlendirme yayımlayarak yatırımcıları uyardı.

ALTIN FİYATLARINA 'ORTA DOĞU' DOPİNGİ

Kriz dönemlerinin güvenli limanı ons altın, geçen hafta gördüğü 2.006 dolardan yükselerek 2.035 doların üzerine çıktı. Onstaki yükseliş gram altını da destekledi. Geçen hafta 1.953 TL'den kapanan gram, şu anda 1.980 bandında işlem görüyor. Kapalıçarşı'da ise fiyat 2.050 TL'ye kadar çıkıyor.

Son yükselişin Orta Doğu'da yaşanan çatışmalar nedeniyle yaşandığı belirtiliyor. Geçtiğimiz günlerde Husi isyancıları tarafından Yemen kıyısı açıklarında Transfigura tarafından işletilen bir petrol tankerine füze saldırısı düzenlendi. Bununla beraber İran destekli gruplar, Ürdün'ün kuzeydoğusundaki ABD kuvvetlerine düzenlediği ve üç ABD askerinin öldüğü bir İHA saldırısı düzenledi.

FAİZ SABİT, POWELL BELİRLEYİCİ OLACAK

Yarın açıklanacak Ocak ayı para politikası kararında Fed'in faizi sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak altın fiyatlarını etkileyecek gelişme faiz oranı olmayacak. Kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin bir konuşma yapacak. Burada piyasalar, bankanın gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçları arayacak.

CME'nin FedWatch Tool'una göre Mart ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yönündeki beklentiler yüzde 47 seviyesine kadar geriledi. Mayıs ayında 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimali ise yüzde 50 seviyesine yükseldi.

İSLAM MEMİŞ: GRAM ALTIN İÇİN HAFTAYI İKİYE AYIRIN

Öte yandan Finans Uzmanı İslam Memiş, yaklaşan Fed faiz kararına dikkat çekerek altın yatırımcılarını uyardı. Memiş, şunları söyledi:

"Altın ve gümüş de de aynı bant aralıkları geçerli. Ons altın da 2.000 dolar, gümüş de 22,50 dolar destek seviyeleri. Toparlayacak olursam Fed’e kadar dolar güçlü. Fed’e kadar dolar karşısındaki enstrümanlar alım fırsatı sunar. Haftayı ikiye ayırmakta fayda var. Çarşamba akşamı ve sonrası."