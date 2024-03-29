Anahtarını teslim alan afetzede: İlk defa görüyorum

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok hasar alan şehirlerden olan Hatay’da TOKİ tarafından inşa edilen evler sahiplerine teslim edilmeye başladı. TOKİ tarafından inşa edilen yeni yuvasının anahtarını almanın mutluluğunu yaşayan bir depremzede daha önce devlet tarafından konut verilmesi gibi bir şey görmediğini söyledi.

TOKİ, Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır şekilde etkilenen Hatay'ın dört bir yanında konutlarını inşa etmeye devam ediyor. Payas ilçesinde de 1. ve 2. Etap deprem konutlarının anahtarları sahiplerine teslim edildi. Payas'ın Sincan Mahallesi’nde yaşayan Osman Kara’nın da evi depremde ağır hasar almış ve yıkılmıştı. Kara, ilçede bulunan TOKİ’lerde kuradan çıkan konutu için ön sözleşmeyi imzalayarak, yuvasının anahtarını aldı.

"BEN BÖYLE BİR ŞEY HİÇ GÖRMEDİM"

Yeni yuvası için teşekkürlerini dile getiren Osman Kara, “6 Şubat depreminde evi yıkılanlardan biriyiz, Allah milletimize o depremi bir daha yaşatmasın. Şu an var ya gerçekten kendimi tutamıyorum yani o anı hatırladıkça üzülüyorum. Öyle bir şey oldu ki aha şu yaşıma kadar böyle bir şey hiç görmedim. Depremi gördüm ama bu bir başkaydı. Allah kısmet ederse işte evimizi hazırladığımız zaman taşınacağız. Bu bir nimettir yani ben görmedim böyle devletin ev verdiğini. Rabbim devletimize zeval vermesin. Allah, yapanlardan edenlerden ve teşvik edenlerden razı olsun. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlerden rabbim razı olsun” dedi.