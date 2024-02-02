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    • Ankara'da servis ücretlerine zam

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Ankara&#039;da servis ücretlerine zam
    Ankara, Servis Ücreti, Zam, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ankara'da servis ücretlerine yüzde 15 oranında zam yapıldı. Ücretlerdeki artış ile en kısa mesafe ücreti yıllık 11 bin 960 TL, en uzun mesafe ise 17 bin 720 TL'ye yükseldi.

    Ankara'da Şubat ayından geçerli olmak üzere servis ücretlerine yüzde 15 oranında zam yapıldı. Zam sonrası en kısa mesafe yıllık 11 bin 960, en uzun mesafe 17 bin 720 liraya yükseldi.

    Servis ücretlerine en son 2023 yılının Temmuz ayında yüzde 60 oranında zam yapılmıştı. Artışla en kısa mesafenin yıllık ücreti 6 bin 110 TL'den 10 bin 400 TL'ye, en uzun mesafenin ücreti ise 9 bin 60 TL'den 15 bin 410 TL'ye yükseltilmişti.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AnkaraServis ÜcretiZam
    Haberler > Ekonomi > Ankara'da servis ücretlerine zam
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