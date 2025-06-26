Araç alacaklar dikkat! Yeni ÖTV düzenlemesi ile otomobil fiyatları artacak mı düşecek mi?

2022’de otomobil fiyatları için %45, 50, 60, 70, 80 ÖTV matrah limiti getirilmişti. Fiyatlarda yaşanan yükselişle birlikte yeni ÖTV düzenlemesi beklentisi artmıştı. ‘Otomobilde ÖTV oranları değişecek mi’ sorusunun cevabı aranırken; motorlu taşıtlara yönelik ÖTV matrahları ve oranlarında değişiklik öngören kanun teklifi kabul edildi. Teklifin yasalaşması halinde 2025 matrah limitleri yüzde 80-220 arasında değişecek. Ancak fiyatlar etkilenmeyecek.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Otomotiv piyasasında aylardır gündem olan ve fiyatların seyrine dair çeşitli beklentileri de canlı tutan yeniÖTV düzenlemesi konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.

Son olarak 2022 yılında yapılan düzenleme ile yüzde 45, 50, 60, 70 ve 80 oranında ÖTV matrah limiti getirilmişti. Ancak taşıt fiyatlarında yaşanan artışlar, alt dilimde yer alan bütün baremleri etkisiz hale getirdi. Temmuz 2023’ten bu yana ÖTV sadece %80 olarak uygulanmaya başlandı. Bu gelişme, yıllardır “Otomobilde ÖTV oranları değişecek mi” sorularını da gündemde tuttu.

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📌ÖTV matrah oranları zamanla nasıl değişti?

Yıl/Tarih ÖTV Matrah Dilimleri (%) Uygulamada Ağırlık Kazanan Oran 2022 %45, %50, %60, %70, %80 %45-%70 dilimlerinde araç vardı Temmuz 2023 Tüm araçlar %80 oranına kaydı %80 2025 (Teklif) %80, %150, %220 (En düşük %80 olarak belirlendi) %80-220

KOMİSYONDAN GEÇTİ

Konuyla ilgili son dakika gelişmesine göre; “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi” TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Bu kanun teklifi aynı zamanda Motorlu taşıtlara yönelik ÖTV matrahları ve oranlarında da değişiklik öngörüyor.

📌2025 yılına ait yeni ÖTV oranları ve kapsamları

ÖTV Oranı Kapsama Giren Araçlar %80 - ÖTV matrahı ≤ 1 milyon TL

- Motor gücü ≤ 1600 cc

- Elektrik motoru 50 kW’ı geçip, silindir hacmi ≤ 1800 cc %150 - ÖTV matrahı ≤ 1 milyon TL

- Motor silindir hacmi > 2000 cc

- Elektrik motoru 100 kW’ı geçip, silindir hacmi ≤ 2500 cc %220 - Diğer tüm araçlar (yukarıdaki kategoriler dışında kalanlar)

2025 MATRAH LİMİTLERİ

Teklife göre; motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre uygulanacak ÖTV oranları yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişiyor. Ayrıca azami yük kütlesi 3.500 kilogramı geçmeyen kamyonet tipi arazi araçları için ÖTV oranı yüzde 50 olacak.

Cumhurbaşkanı’na ÖTV oranlarını sıfıra indirme, 3 katına kadar artırma ve araç türlerine göre farklı oranlar belirleme yetkisi de veriliyor.

HANGİ ARAÇLARA NE KADAR ÖTV?

GTİP’te yer alan bilgilere göre teklifle getirilen yeni ÖTV dilimleri şöyle:

Yüzde 80:

-Özel tüketim vergisi matrahı 1 milyon TL’yi aşmayanlar,

-Motor gücü 1600 cc’nin altında olanlar,

-Motor gücü 1600 cc’yi aşan ancak 2000 cc’nin altından kalanlar,

-Elektrik motoru olanlarda; elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip, silindir hacmi 1800 cc’yi aşmayanlar.

Yüzde 150:

-Özel tüketim vergisi matrahı 1 milyon TL’yi aşmayanlar,

-Motor silindir hacmi 2000 cc’yi aşanlar,

-Elektrik motoru olanlarda; elektrik motor gücü 100 kW’ı geçip, silindir hacmi 2500 cc’yi aşmayanlar.

Yüzde 220:

-Yukarıdaki iki kategorinin kapsamı dışında kalan “Diğerleri”

OTOMOBİL FİYATLARI DEĞİŞECEK Mİ?

Sektör temsilcileri, önceki uygulamanın işlevini kaybettiği için uygulanamaz hale geldiğini belirterek, “Bunun güncellenmesi gerekiyordu. Yapılan düzenleme ile de matrah limitleri ve oranları, mevcut fiyatlarına göre ve piyasayı etkileyemeyecek şekilde güncellenmiş oldu. Dolayısıyla bunun fiyatlara da bir yansıması olmayacak. Hibrit araçların ÖTV oranları da teklifte yer aldığı şekilde uygulanıyor. Bu araç fiyatlarında da vergisel değişiklik olmayacağı söylenebilir” değerlendirmesinde bulundu.

📌Yeni düzenlemenin fiyatlara etkisi

Değerlendirme Açıklama Fiyatlar değişecek mi? Hayır – Düzenleme fiyatlara yansımayacak Sektörün yorumu Matrahlar piyasa koşullarına uyarlandı, bu nedenle bir zam ya da indirim beklenmiyor Hibrit araçlardaki değişim Vergisel değişiklik yok, mevcut oranlar uygulanmaya devam edecek

FİİLİ DURUMUN RESMİLEŞMESİ

Otomobillerin bayi satış fiyatlarında yaşanan artışla birlikte yaklaşık son 2 yıldır %45, 50, 60 ve 70 ÖTV dilimlerinde hiçbir aracın kalmadığına dikkat çeken sektör temsilcileri, “Bu süreçte içten yanmalı motora sahip tüm araçlar zaten yüzde 80 ve üzeri ÖTV dilimlerinde yer alıyordu. Yasa teklifinde en düşük ÖTV oranının %80 olması, aslında fiili durumun resmileşmesi olarak da görülebilir. Mevcutta uygulanan ÖTV oranı etkilenmeyeceği için fiyatlarda da düşüşe yol açmayacağı anlaşılıyor” diye konuşuyor.