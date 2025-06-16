Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Araç alacaklara galericilerden uyarı: Kimin ne durumda olduğunu bilmiyoruz

Araç alacaklara galericilerden uyarı: Kimin ne durumda olduğunu bilmiyoruz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Araç alacaklara galericilerden uyarı: Kimin ne durumda olduğunu bilmiyoruz
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Araç alım satımını yakın çevresine yapanları galericiler uyardı. Son dönemlerde 2. el araç piyasasında yaşanan hareketlilik sonrası dolandırılma vakalarının sıklaştığını ifade eden galericiler vatandaşın dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Araç alım satımı yapan vatandaşlara yönelik galericilerden önemli bir uyarı geldi.

Türkiye genelinde araç piyasasında yaşanan hareketlilik sonrası, özellikle yakın çevresine ya da akrabasına araç satışı yapmayı düşünenlerin dikkatli olması gerektiğinin altı çizildi.

Araç alacaklara galericilerden uyarı: Kimin ne durumda olduğunu bilmiyoruz - 1. Resim

araç satacaklar da dikkat etmeli

Galerici İhsan Açıkgöz, "Eğer bir aracınız varsa ve bunu satmak istiyorsanız yakın çevreniz veya dostunuz arabayı alayım 2-3 ay sonra parasını vereyim veya daha sonra vereyim diyorsa buna dikkat etmeniz gerekiyor. Malum ekonomik durumların karışık ilerliyor. Kimin ne durumda olduğunu bilmiyoruz. O yüzden araç satacaklar mümkün olduğu kadar peşin paraya bu araçları satıp noterde paranızı alıp imzanızı atıp mutlu bir şekilde ticaretten ayrılmanızı tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İran’dan İsrail’e yeni saldırı yöntemi: Savunma sistemleri birbirini vurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Petrol-altın düşüyor, borsalar ve BTC primli! Piyasalar, savaşa rağmen neden yükseliyor? - EkonomiPiyasalar, savaşa rağmen neden yükseliyor?Sezonun ilk ürünü! Tonu 25 bin 140 liradan satıldı  - EkonomiSezonun ilk ürünü! Tonu 25 bin 140 liradan satıldı Gelirler giderleri aştı! Merkezi yönetim bütçesi milyarlarca lira fazla verdi - EkonomiGelirler giderleri aştı! Bütçe milyarlarca lira fazla verdiMemur ve emekli heyecanla bekliyor! İşte 6 aylık enflasyona göre milyonlara yapılacak zam - Ekonomiİşte 6 aylık enflasyona göre temmuz zammı4 kilosu gram altına eş değer! Tazesi 100, kurusu 1.000 liradan satılıyor  - EkonomiTazesi 100, kurusu 1.000 liradan satılıyorBedelli askerlik yapacaklar dikkat! Temmuzda zam geliyor, işte yeni ücret - EkonomiTemmuzda zam geliyor, işte yeni ücret
Sonraki Haber Yükleniyor...