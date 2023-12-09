Araç sahibi olmak isteyenlere müjde: Sıfır otomobillerde büyük indirim! 0 faiz ve ek takas desteği...
Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Otomobil markaları, yılın son ayında satışlarını artırmak için çeşitli kampanyalar ve indirimler başlattı. İşte öne çıkan kampanyalar...
Sıfır otomobil almayı düşünenlerin yüzünü güldürecek haber geldi. Otomobil markaları yılın son ayında satışlarını artırmak ve yıl sonu hedeflerini tutturmak için kampanya ve indirimleri peş peşe devreye aldı. Bu kampanyalar arasında, şarj desteği, düşük faizli ve faizsiz kredi imkânı, ek takas destekleri gibi fırsatlar ön plana çıkıyor. İşte sıfır otomobil hayali kuranlara özel fırsatlar...
CHERY
Çinli otomobil markası Chery, Aralık ayında zam yapmama kararı aldı. Ayrıca, yeni bir SUV sahibi olmak isteyenlere 100 bin TL'ye kadar takas desteği ve 250 bin TL'ye kadar faizsiz kredi seçeneği sunuyor. Kampanya kapsamında 12 kişiye ücretsiz Çin seyahati, 15 kişiye de iPhone 15 verilecek.
PEUGEOT
Fransız menşeili Peugeot, 2008 modelinde 220 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkânı sunuyor. 408 modelinde de 300 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkânı bulunurken, 308'de 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı mevcut.
Firmanın, SUV modellerinden 3008'i satın almak isteyenler, 300 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.
Peugeot'un 7 kişilik oturma kapasiteli 5008 modelinde, tüzel müşterilere özel 270 bin TL için 6 ay vadeli yüzde 1,59 faizli kredi avantajı var.
208 modelini tercih edenler, 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatından yararlanabilirken, D Segment'te yer alan 508'i satın almak isteyenler, 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli 220 bin TL'lik kredi çekebiliyor.
CITROEN
Citroen'in yılın son ayına özel olarak hazırladığı kampanyası ile C3 modeli, 150 bin TL’ye 12 ay taksitle yüzde 0,99 faiz ve 120 bin TL’ye 12 ay taksitle yüzde 0 faiz seçenekleriyle alınabiliyor.
C3 Aircross modeli de benzer avantajlara sahip. Bu modeli, 200 bin TL’ye 12 ay taksit ve yüzde 0,99 faiz ya da 150 bin TL’ye 12 ay taksit ve yüzde 0 faiz ile satın almak mümkün.
Fransız markanın C4 X modelleri de aralık ayına özel kredi fırsatlarıyla dikkat çekiyor. 250 bin TL’ye 12 ay taksit ve yüzde 0,99 faiz ya da 180 bin TL’ye 12 ay taksit ve yüzde 0 faiz ile alınabiliyor.
Citroen'in tamamen elektrikli olan e-C4 ve e-C4 X modelleri ise, hem C4 ve C4 X ile aynı kredi imkânlarını hem de 20 bin TL değerinde Eşarj kartı hediyesini sunuyor. Üstelik C4 X ve e-C4 X modellerinde 50 bin TL’ye varan takas indirimi de mevcut.
Markanın SUV modeli C5 Aircross ise 300 bin TL’ye 12 ay taksit ve yüzde 0,99 faiz ya da 220 bin TL’ye 12 ay taksit ve yüzde 0 faiz seçenekleriyle satışta.
MG
Çinli SAIC tarafından üretilen İngiliz otomobil markası MG, Aralık ayında benzinli modelleri HS ve ZS ile yüzde 100 elektrikli modelleri MG4 ve ZS EV için 0 faizli kredi ve takas desteği sunuyor.
ZS benzinli modellerinde 200 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli krediye ek, 80 bin TL’ye varan takas desteği sağlanıyor.
MG HS benzinli için de 250 bin TL’ye 12 ay vade ve 0 faizli krediye ek, 100 bin TL’lik takas desteği bulunuyor.
Yapılan açıklamaya göre, MG4 Electric modeline de 200 bin TL’ye 12 ay vade ve 0 faizli krediye ek, 80 bin TL’ye varan takas desteği ile sahip olunabiliyor.
SKODA
Çek markanın Fabia modeli, Aralık ayı boyunca 939 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, 100 bin 000 TL’ye 12 ay, yüzde 0 faiz fırsatı ile bayilerde yerini aldı.
Markanın Kodiaq modeli 240 bin TL’ye varan fiyat indirimi ile 1 milyon 804 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ve 200 bin TL, 12 ay, yüzde 0,99 faiz imkanıyla sunuluyor. Kamiq modeli de 1 milyon 199 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Kamiq için 200 bin 000 TL’ye, 12 ay, yüzde 0 faiz fırsatı bulunuyor.
Karoq modelini tercih etmek isteyenlere de 1 milyon 619 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ve 200 bin TL’ye 12 ay, yüzde 0,99 faiz seçeneği sunuluyor.
Markanın Superb modeli ise Aralık ayı boyunca 1 milyon 609 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
TOYOTA
Toyota, yeni nesil C-HR modelini cazip fiyatlarla satışa çıkardı. C-HR, 250 bin TL’ye kadar indirim fırsatıyla 1 milyon 550 bin TL’den itibaren alınabiliyor. Bu fırsatın yanında müşteriler 100 bin TL’ye 12 ay taksit ve yüzde 0 faiz imkânından da faydalanabiliyorlar.
Corolla’nın 1.5 litre benzinli Vision MDS ve Vision Plus MDS seçenekleri ÖTV muafiyetiyle satılıyor. Corolla Sedan, 1 milyon 2 bin 800 TL’den başlayan fiyatlarla, 200 bin TL’ye kadar indirim veya 200 bin TL’ye 12 ay, yüzde 0 faizli kredi desteğiyle sunuluyor.
Yaris benzinli modeli de 997 bin TL’den itibaren ÖTV muafiyetiyle veya 200 bin TL’ye 12 ay, yüzde 0 faizli kredi desteğiyle alınabiliyor.
Açıklanan bilgilere göre, Corolla Cross, 200 bin TL’ye kadar indirim fırsatıyla satışta. Ayrıca 200 bin TL’ye 12 ay, yüzde 0 faizli kredi seçeneği de mevcut.
Corolla HB Hybrid modeli de 160 bin TL indirim veya 200 bin TL’ye 12 ay, yüzde 0 faizli kredi desteğiyle öne çıkıyor.
Yaris Cross ise, 1 milyon 200 bin TL’den itibaren bayilerdeki yerini aldı. Bu modelde de 170 bin TL indirim veya 200 bin TL, 12 ay, yüzde 0 faiz imkânı bulunuyor.
OPEL
Opel’in SUV segmentindeki Grandland modeli, GS ve Ultimate donanım seçenekleriyle, 75 bin TL ve 100 bin TL arasında değişen takas indirimleri sunuyor. Ayrıca, 1.2 130 HP AT8 GS versiyonu, online rezervasyon yapanlara 327 bin 900 TL’ye kadar cazip fırsatlar sağlıyor.
Astra, Edition, Elegance ve GS donanımlarıyla, manuel veya otomatik şanzıman seçenekleriyle, 200 bin TL, 250 bin TL ve 300 bin TL’lik kredi tutarlarına, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz oranıyla sahip olunabiliyor.
Yeni Corsa Elektrik, 200 bin TL’lik kredi tutarıyla, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz oranı avantajıyla, 1 milyon 187 bin 900 TL’ye alınabiliyor.
Mokka, GS, Ultimate ve Elegance donanımlarıyla, 300 bin TL ve 250 bin TL’lik kredi tutarlarına, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz oranıyla satın alınabiliyor. Elegance versiyonu, online satışta 1 milyon 415 bin 900 TL’lik özel fiyatla sunuluyor.
Crossland, Elegance donanımıyla, 250 bin TL’lik kredi tutarıyla, 12 ay vade ve yüzde 1,99 faiz oranıyla ve Teknoloji Paketi hediyesiyle satışa çıkıyor. Otomobilin 1.2 130 HP AT6 Essential versiyonu, online satışta 1.104.900 TL’lik fiyatla satılıyor.
SUZUKI
Japon üretici Suzuki, aralık ayı boyunca geçerli olan kampanyada, B hatchback modeli Swift Hibrit modelini satın almak isteyenlere 200 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkânı ve 70 bin TL’lik takas desteği sunuyor.
S-Cross Hibrit modelinde ise kullanıcılar 200 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkânından, 100 bin TL’lik takas desteği ile birlikte faydalanabiliyor.
Vitara Hibrit’te 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi ve 80 bin TL takas desteği bulunuyor.
Jimny modelinde 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi, 100 bin TL takas desteği ile birlikte sunuluyor.
HONDA
Japon grubu içerisinde favori markalardan biri olan Honda “ona giden yolu kısalttık” sloganı ile yıl sonu sıfır otomobil kampanyalarını duyurdu. Honda HR-V ve Civic modelleri için 200.000 TL’ye varan indirim veya 250.000 TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz avantajı sunuyor.
NİSSAN
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Nissan Türkiye’nin cazip fiyat desteği ve sıfır faizli kredi imkanını bir arada barındıran aralık kampanyaları dikkati çekiyor.
Dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan benzersiz bir elektrikli sürüş deneyimi ile 1018 km’ye kadar menzil sunan e-POWER teknolojisine sahip Qashqai e-POWER’ın aralık kampanyasında 150 bin TL nakit alım indirimi ile 200 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz kredi imkanı bir arada sunuluyor. e-POWER teknolojisine sahip Qashqai’nin Designpack, Skypack, Black Edition donanım seviyelerinde sunuluyor.
Platinum Premium donanım seviyesine sahip Qashqai’ler ise 150 bin TL nakit alım indirimiyle sunuluyor. Kampanya Nissan Qashqai’nin hafif hibrit benzinli tüm Qashqai donanım seviyelerinde geçerli olacak.
2023'te otomotiv gazetecileri tarafından Türkiye’de yılın otomobili seçilen yeni Nissan X-Trail, ekim kampanyası kapsamında tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı üzerinden 250 bin TL fiyat desteği ile dikkati çekiyor.
RENAULT
Renault tüm modellerinde geçerli olmak üzere şimdi al Temmuz 2024’te ödemeye başla kampanyasını duyurdu.
Bunun yanında kobi veya serbest meslek sahibi müşteriler Renault Express Van modelinde 50 bin TL’ye varan, Trafic Combi ise 110 bin TL’ye varan indirim fırsatına sahip. Ayrıca Megane Sedan Icon modellerinde Aralık ayına özel 110 bin TL indirim fırsatı da Renault yetkili satıcılarında.
CUPRA
Leon markası yerini alan Cupra’dan kampanyayı açıkladı. Cupra sevilen SUV modeli Formentor için 1.5 TSI 150 Hp DSG üniteli versiyonunu 1 milyon 950 bin TL yerine 1 milyon 756 bin TL’den müşterilerine sunuyor.
Ayrıca marka Cupra Leon ve Cupra Ateca modelleri için yüzde 0, CUPRA Formentor 1.5 TSI içinse yüzde 1,79 faiz ile 300 bin TL’ye kadar kredi avantajı sunuyor.
MERCEDES
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Alman markanın C-Serisi Sedan modeli için Aralık ayına özel bir kampanya düzenliyor. Mercedes-Benz Kasko seçen kurumsal müşteriler, 500 bin TL’ye kadar kredi tutarıyla, 6 ay vade ve yüzde 0 faiz imkânından faydalanabiliyor.
E200 Sedan ve EQE modelleri için de Mercedes-Benz Kasko seçimi, kurumsal müşterilere 1 milyon TL’ye kadar kredi tutarıyla, 6 ay vade ve yüzde 0 faiz avantajı sağlıyor. Ayrıca, 12 ay yüzde 0,99 faiz, 24 ay yüzde 2,49 faiz veya 36 ay yüzde 2,99 faiz oranlarıyla da kredi kullanılabiliyor.
E300 d 4MATIC Sedan-Coupe-E350 Cabriolet modelleri için de Mercedes-Benz Kasko seçimi, kurumsal müşterilere 1 milyon 500 bin TL’ye kadar kredi tutarıyla, 6 ay vade ve yüzde 0 faiz fırsatı sunuyor. Bunun yanında, 12 ay yüzde 0,99 faiz, 24 ay yüzde 2,49 faiz veya 36 ay yüzde 2,99 faiz oranlarıyla da kredi seçeneği mevcut.
A-Serisi HB&Sedan-CLA-GLA-GLB-EQA-EQB otomobillerde de Mercedes-Benz Kasko seçimi, kurumsal müşterilere 400 bin TL’ye kadar kredi tutarıyla, bu aya özel 6 ay yüzde 0 faizli kredi imkânı sunuyor. Ayrıca, 12 ay yüzde 0,99 faiz, 24 ay yüzde 2,49 faiz veya 36 ay yüzde 2,99 faiz oranlarıyla da kredi kullanılabiliyor.
C-Serisi All-Terrain modeli için de Mercedes-Benz Kasko seçimi, kurumsal müşterilere 1 milyon 250 bin TL’ye kadar kredi tutarıyla, Aralık ayına özel 6 ay yüzde 0 faiz fırsatı sağlıyor. Bunun yanında, 12 ay yüzde 0,99 faiz, 24 ay yüzde 2,49 faiz veya 36 ay yüzde 2,99 faiz oranlarıyla da kredi seçeneği mevcut.
Markanın kampanyası kapsamında, bireysel/şahıs firması-özel seçim başvurularında, nihai fatura bedeline göre maksimum kredi tutarı ve vade kullanımı şöyle belirleniyor: 400.001 TL-800.000 TL arası fatura bedeli olan araçlarda bedelin yüzde 50’si ve 36 ay vade, 800.001 TL-1.200.000 TL arası fatura bedeli olan araçlarda bedelin yüzde 30’u ve 24 ay vade, 1.200.001 TL-2.000.000 TL arası fatura bedeli olan araçlarda bedelin yüzde 20’si ve 12 ay vade kredi kullanılabiliyor.