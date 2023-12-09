Araç sahibi olmak isteyenlere müjde: Sıfır otomobillerde büyük indirim! 0 faiz ve ek takas desteği...

9 Aralık 2023 14:32 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 15:35

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sıfır otomobil almayı düşünenlerin yüzünü güldürecek haber geldi. Otomobil markaları yılın son ayında satışlarını artırmak ve yıl sonu hedeflerini tutturmak için kampanya ve indirimleri peş peşe devreye aldı. Bu kampanyalar arasında, şarj desteği, düşük faizli ve faizsiz kredi imkânı, ek takas destekleri gibi fırsatlar ön plana çıkıyor. İşte sıfır otomobil hayali kuranlara özel fırsatlar...

CHERY

Çinli otomobil markası Chery, Aralık ayında zam yapmama kararı aldı. Ayrıca, yeni bir SUV sahibi olmak isteyenlere 100 bin TL'ye kadar takas desteği ve 250 bin TL'ye kadar faizsiz kredi seçeneği sunuyor. Kampanya kapsamında 12 kişiye ücretsiz Çin seyahati, 15 kişiye de iPhone 15 verilecek.

PEUGEOT

Fransız menşeili Peugeot, 2008 modelinde 220 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkânı sunuyor. 408 modelinde de 300 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkânı bulunurken, 308'de 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı mevcut.

Firmanın, SUV modellerinden 3008'i satın almak isteyenler, 300 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.