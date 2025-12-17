Asgari ücret pazarlığında ikinci toplantı yarın saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Milyonlar yapılacak zammı beklerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan Işıkhan, "Rakam için çok erken" ifadelerini kullandı.

Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammı için maraton başladı. Geçtiğimiz hafta ilk toplantısını gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını yarın gerçekleştirecek. İşçi kesimi TÜRK-İŞ, komisyonun yapısında değişiklik talep ederek ilk toplantıya katılmamıştı. TÜRK-İŞ'in ikinci toplantıya katılıp katılmayacağı merak edilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan sürece ilişkin yeni bir açıklama geldi.

"DİYALOĞU KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Sürecin devam ettiğini belirten Bakan Işıkhan, "Komisyon ilk toplantısını geçen hafta gerçekleştirdi. Yarın da saat 14:00'te ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Süreç devam ediyor, bu süreç içerisinde sosyal diyaloğu kullanmaya devam edeceğiz. Bu bizim en güçlü yönümüz değerli arkadaşlar." dedi.

"RAKAM İÇİN ÇOK ERKEN"

Rakam konusunda da konuşan Işıkhan, "Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyona iletmemiz gerekiyor. Bizler hükümet olarak hakem rolündeyiz. İşçiyi, işveren kesimini ve kamu tarafının görüşlerini alacağız. Sonra da bunu kamuoyuyla, aziz milletimizle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

