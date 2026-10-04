Asya Kalkınma Bankasından Türkiye'ye 6 milyar dolar

Türkiye ile Asya Kalkınma Bankası (AKB) arasında imzalanan 'Teknik Destek Çerçeve Anlaşması' kapsamında Türkiye'deki kamu ve özel sektöre bu yıl ve önümüzdeki yıl 3'er milyar dolar olmak üzere toplam 6 milyar dolarlık finansman sağlanacak.

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Türkiye'nin 1991 yılından bu yana üyesi olduğu Asya Kalkınma Bankasında (AKB) bölgesel üye statüsüne geçmesi ile birlikte kamu ve özel sektörün bankanın uygun koşullu finansman ve teknik destek imkânlarından faydalanması mümkün hâle geldi.

Bu kapsamda, AKB ile Türkiye arasında imzalanan 'Teknik Destek Çerçeve Anlaşması' da TBMM Başkanlığına sunuldu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzası ile sunulan anlaşmanın gerekçesinde Türkiye'nin Nisan 2025'te AKB'de bölgesel üye statüsüne geçtiği ve finansman almaya başladığı hatırlatıldı.

6 MİLYAR DOLARLIK FİNANSMAN SAĞLAYACAKLAR

Gerekçede, "Üyelik statümüzün değişmesiyle birlikte, AKB ve diğer bölgesel üyeler arasında yapıldığı üzere, AKB'nin ülkemizdeki teknik destek projelerine hukuki zemin teşkil edecek 'Teknik Destek Çerçeve Anlaşması' Mart 2026'da imzalanmıştır. AKB 2025 yıl sonu itibarıyla ülkemiz kamu ve özel sektörü için 1,3 milyar dolar tutarında finansman temin etmiş olup 2026 ve 2027 yıllarında ise ülkemize her bir yıl için 3 milyar dolar tutarında finansman sağlamayı planlamaktadır." denildi.

Gerekçede, teknik destek faaliyetlerinin diğer uluslararası kuruluşlarda olduğu gibi yerel ve uluslararası danışmanlar aracılığıyla yapıldığı, AKB'nin finansman sağladığı projelerin fizibilite çalışması, uygulama kapasitesinin artırılması ve standartlara uyum gibi alanlarda önemli bir tamamlayıcısı olduğu belirtildi.

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Bu itibarla, AKB ile Türkiye arasındaki anlaşmanın Türkiye'de finanse edeceği projelerin teknik destek aşamasını ve ilaveten kapasite artırımı için gerekli faaliyetleri düzenlediği, süreç içinde onay ve uygulama mekanizmasının kurulması ile AKB danışmanları için diğer uluslararası kuruluşlara benzer şekilde sağlanacak çalışma imkânlarını belirlediği kaydedildi.

Gerekçede, "Anlaşma, AKB'nin ülkemizde sağlayacağı finansmanın artırılması ve bankanın Türkiye'de yükselmesi öngörülen iş hacminin daha etkin şekilde yönetilmesi açısından önem arz etmektedir." denildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: HABER MERKEZİ

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